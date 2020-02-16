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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk iddiasını güçlendiren Galatasaray, Yeni Malatyaspor önünde serisini sürdürmek için mücadele ediyor. Aslan’da tek hedef 3 puanı alıp Kadıköy’de oynayacağı Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral depolamak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor ve zorlu 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanaıyor.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte en fazla gol atan (17) ve en az gol yiyen (2) takım konumunda. Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 4M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).

Galatasaray: 1 - 0 :Yeni Malatyaspor
(İlk yarı sona erdi)

45' GOOOLL!!! Galatasaray, Adem Büyük'ün golü ile maçta öne geçiyor! Robin Yalçın'ın Emre Akbaba'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Fabien Farnolle'ün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Türk Telekom
Hakem: Alper Ulusoy
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre, Adem

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut

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