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Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşıyor. Aslan, rakibini elemesi halinde play-off aşamasında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Peki; Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Aslan, turu geçmesi halinde play-off aşamasında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Galatasaray, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Galatasaray - St. Johnstone

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)
Saat: 21.00
Yayın: Spor Smart (D-Smart)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Barış, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane

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