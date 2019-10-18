Galatasaray Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Galatasaray, taraftarı önünde rakibini yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi. Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

Galatasaray: 0 - 0 :Demir Grup Sivasspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20.30

Yayın: beIN SPORTS HD1

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo , Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı. Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

27. randevu

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.