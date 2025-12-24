Fuzul ile Togg anlaştı cazip fırsatlar ortaya çıktı

Fuzul ve Togg, kullanıcıların tasarruf finansman modeline dayalı alternatif bir ödeme seçeneğinden yararlanabilmesi için işbirliği yaptı.

Fuzul'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki işbirliği kapsamında, TOGG'un T10X ve T10F modellerine Fuzul'ün tasarruf finansman modeliyle avantajlı koşullarla sahip olunabiliyor.

Fuzul, Togg sahibi olmak isteyen yeni müşterilere finansman tutarının yüzde 7'si oranındaki organizasyon ücretini vade farksız ve komisyonsuz 6 taksitle ödeme kolaylığı sunuyor. 5 aydan başlayan teslimat imkanı sunulan kampanyada, ek masraflara girmeden, uygun ve öngörülebilir planlarla söz konusu modeller satın alınabiliyor.

İşbirliği kapsamında kullanıcılara ek avantajlar da sunuluyor. Kampanyadan yararlanan araç sahiplerinin ilk trafik sigortası, Fuzul iştiraki Akva Sigorta güvencesiyle ücretsiz yapılıyor.

Müşteriler, 6 ay boyunca 1560 kilovatsaate (kWh) kadar Trugo şarj cihazlarından ve araçlarının ilk periyodik bakımından da ücretsiz faydalanabiliyor.

"Finansal kapsayıcılığın yeni bir dönemini başlatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, bu işbirliğini erişilebilir yerli otomobil vizyonuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Togg'un, Türkiye'nin teknoloji vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olduğuna değinen Akbal, şunları kaydetti:

"Fuzul olarak biz de bu vizyonu, tasarruf finansmanının güven ve istikrarıyla birleştirerek yerli üretimi herkes için erişilebilir kılan bir modeli hayata geçirdik. Türkiye'nin otomobiline, Türkiye'nin finans modeliyle sahip olmayı mümkün kılarak yerli üretime erişimi kolaylaştırıyor ve finansal kapsayıcılığın yeni bir dönemini başlatıyoruz.”