BIST 11.351
DOLAR 42,85
EURO 50,72
ALTIN 6.193,27
HABER /  DÜNYA

ABD Venezuela geriliminde yeni perde! En az 17 kere...

ABD Venezuela geriliminde yeni perde! En az 17 kere...

ABD ile Venezuela arasındaki politik gerilim devam ederken, Washington yönetiminin askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderdiği iddia edildi.

Abone ol

New York Times (NYT) tarafından incelenen uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

ABD, Venezuela gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

Muhabir:Yasin Yorgancı

ÖNCEKİ HABERLER
'Açık ve net' dedi duyurdu! Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir
'Açık ve net' dedi duyurdu! Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir
Sompo Sigorta Lexus ile işbirliğine imza attı
Sompo Sigorta Lexus ile işbirliğine imza attı
Remziye'nin ölümü acı bir çağrı niteliğinde! Besin alerjileri artıyor anafilaksi hayati risk oluşturuyor
Remziye'nin ölümü acı bir çağrı niteliğinde! Besin alerjileri artıyor anafilaksi hayati risk oluşturuyor
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı! Saran'dan bomba açıklama
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı! Saran'dan bomba açıklama
İstifa edecek mi? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu!
İstifa edecek mi? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu!
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! Marmara'nın en büyüğünde durum çok kötü
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! Marmara'nın en büyüğünde durum çok kötü
Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!
Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!
Trump'ın Epstein'in özel uçağıyla seyahati bilinenden fazla çıktı
Trump'ın Epstein'in özel uçağıyla seyahati bilinenden fazla çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin açıklama
Mayıs ayında olması gereken şimdi oldu! Hava sıcaklığı böyle yaptı, üretici tedirgin
Mayıs ayında olması gereken şimdi oldu! Hava sıcaklığı böyle yaptı, üretici tedirgin
Libya Genelkurmay başkanının uçağı neden düştü? Sırrı çözecek son dakika haberi
Libya Genelkurmay başkanının uçağı neden düştü? Sırrı çözecek son dakika haberi
Epstein dosyaları: E-posta yazışmaları ve arşivler erişime açıldı
Epstein dosyaları: E-posta yazışmaları ve arşivler erişime açıldı