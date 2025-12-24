BIST 11.352
Sompo Sigorta Lexus ile işbirliğine imza attı

Sompo Sigorta, Lexus ile işbirliğine imza atarak Markalı Kasko ürününü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açılamaya göre, otomotiv ekosisteminde bağlantılı araç teknolojileri, yazılım tabanlı çözümler ve güvenlik odaklı dijital uygulamaların yaygınlaşması, sigorta ürünlerine yönelik beklentileri de yeni bir seviyeye taşıyor.

Yeni nesil sigortacılık yaklaşımıyla ürün ve hizmet portföyünü geliştiren Sompo Sigorta, Lexus ile işbirliğine imza attı.

Şirket, Lexus markası için geliştirdiği Markalı Kasko ürünüyle müşterilerine kapsamlı ve markaya özel güvence sunmayı hedefliyor.

Sompo Sigorta'nın kasko konusundaki uzmanlığıyla Lexus'un mühendislik anlayışı, hibrit performansı ve lüks yaşam kültürünü bir araya getiren marka kimliğini buluşturan Markalı Kasko, standart kasko teminatlarının ötesine geçen ayrıcalıklar sağlıyor.

Markalı Kasko kapsamında, tüm onarımlar Lexus'un yetkili servislerinde, yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak ve araçların fabrika çıkış standartları korunarak gerçekleştiriliyor.

Hibrit teknolojisini performansla birleştiren RX 500h gibi modeller için elektronik donanımlar, güvenlik bileşenleri ve sürüş destek sistemleri de kapsamlı şekilde teminat altına alınırken, küçük hasarlar için mini onarım hizmeti sunuluyor.

Anahtar kaybı durumunda müşterilere limitsiz destek sağlanırken, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan ürün, isteğe bağlı olarak üst segment ikame araç temini imkanı da tanıyor.

Ayrıca yol yardım, çekici desteği ve araç kullanılamaz hale geldiğinde hızlı aksiyon süreçleri de Markalı Kasko'nun sağladığı avantajlar arasında yer alıyor.

"Yaşam tarzı temsilcisine dönüştürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, Lexus'un otomotiv sektöründe yıllardır sürdürdüğü mühendislik anlayışı, el işçiliğine verdiği önem ve müşteri memnuniyetini merkezine alan "Omotenashi" felsefesinin, markayı yalnızca bir araç üreticisinden öte yaşam tarzı temsilcisine dönüştürdüğünü belirtti.

Lexus ile güç birliği yapmanın, stratejik olduğu kadar vizyoner bir adım niteliği de taşıdığını aktaran Bayhan, "Markalı Kasko ürünümüzü tasarlarken Lexus kullanıcılarının aracına duyduğu bağlılığı, sahiplik deneyimini bir yatırım bilinciyle koruma isteğini ve premium segmentte beklenen kusursuz hizmet algısını dikkate aldık." ifadelerini kullandı.

Bayhan, amaçlarının, müşterilerinin araçlarını ilk günkü değeri, teknolojisi ve güvenlik donanımıyla koruyabilmeleri, ihtiyaç duyduklarında ise sürecin her aşamasında hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmeti kesintisiz şekilde deneyimlemeleri olduğunu kaydederek, "Lexus markasıyla başlayan bu iş birliğinin hem sigorta tarafındaki ürün seviyesini hem de müşteri deneyimi algısını bir üst noktaya taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

