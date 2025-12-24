BIST 11.351
2 aylık eşini öldürdü bakın ne ceza verildi! "Bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim"

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.Duruşma sonrası açıklama yapan Havva Ünay, "Bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim" dedi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Sakman, olayın tasarlayarak değil ani gerçekleştiğini öne sürerek beraatini talep etti.

Maktulün annesi Havva Ünay, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Baba Güney Demir de kızının evliliğinde hiç mutlu olmadığını ifade ederek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değil." dedi.

Baba Demir'in konuşması sırasında sanık Sakman "kes lan" diye bağırdı, öfkelenerek sanığa cevap veren Demir mahkeme salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Halit Can Sakman'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

 "Bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Havva Ünay, verilen karardan dolayı içlerinin soğumayacağını vurgulayarak, "Sonunda adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek. Asla dindirmeyecek. Ama bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim. Buradan ailesine sesleniyorum. Hepsi çocuklarının ne olduğunu biliyordu." diye konuştu.

