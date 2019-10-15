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Fransız televizyonu, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

M6 yetkilisi, UEFA kuralları nedeniyle, politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin verilmediğinin altını çizdi

Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın yayınını üstlenen Fransız kanalı M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşan bir M6 yetkilisi, "Türkiye'nin golünden sonra asker selamı yapıldığı esnada golün tekrarının verildiğini" ifade etti. Maç sonunda ise Türk futbolcuların tribünlere yönelerek asker selamı yaptığı esnada, röportajlar olduğunu ve her zaman buna öncelik verildiği belirtildi.

Fakat diğer yandan, M6 yetkilisi, UEFA kuralları nedeniyle, maçlar esnasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin verilmediğinin altını çizdi.

Türk futbolcuların asker selamının televizyonlar tarafından gösterilmemesi Türkiye'de tepki çekmişti. Bazı Türk yorumcular söz konusu harekette bir hakaret bulunmadığını dile getirdi.

UEFA soruşturma başlattı
UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinci sırasında asker selamı vermelerini soruşturma kararı aldı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Cuma günü Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı aldı.

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 17 Ekim Perşembe günü görüşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı başlatılan ve olayla ilgili kişi ve kurumların ifadelerinin alınacağı soruşturmanın aynı gün bir karara bağlanıp bağlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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