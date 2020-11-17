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FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi olan tutuksuz sanık Hatice Yıldırım’ın davasında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya tutusuz sanık Hatice Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Yıldırım’ın ‘Silahlı terör örgütü üyeliğinden’ 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken ‘anayasayı ihlal’ suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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