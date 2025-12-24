BIST 11.351
DOLAR 42,85
EURO 50,72
ALTIN 6.193,27
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ümit Özar, Sergen Yalçın'la resmen dalga geçti

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ümit Özar, Sergen Yalçın'la resmen dalga geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı sonrasında galibiyet sevinci gündem oldu. Yalçın'ın sevinciyle ilgili düşüncelerini dile getiren sarı lacivertli takımın efsane kaptanı Ümit Özat resmen dalga geçti.

Abone ol

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Siyah beyazlı takımın 2 golünü de Cerny attı. Sarı lacivertli takımın golü ise Asensio'nun penaltı atışıyla geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Final bölümünde gol atıp kazanmak bizim için sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyun planımız doğruydu. Beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazandık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız. Son oynadığımız maçlara bakarsak fiziksel olarak takım iyi durumda. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı ön alan baskısıyla oynadık. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar."

EFSANE KAPTAN DALGA GEÇTİ

Sergen Yalçın'ın karşılaşma sonrası galibiyeti oyuncularıyla birlikte kutlamasına Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat'tan dalga geçercesine açıklamalar geldi.

Ümit Özat, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamada zaman zaman da gülerek şunları söyledi:

"Liderden 13 puan geridesin… Böyle bir tabloda bu kareye girmem. Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız? Helal galibiyet ama Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya! Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan geridesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor. 13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş böyle seviniyorsa tarihinden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur. Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim."

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ'ın Erdoğan'a hakaret davasında hakkında karar
Ümit Özdağ'ın Erdoğan'a hakaret davasında hakkında karar
OtoPriz'den yılbaşı tatiline özel şarj indirimi
OtoPriz'den yılbaşı tatiline özel şarj indirimi
Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu
Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu
MHP lideri Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü
MHP lideri Bahçeli: Uçak kazası düşündürücü ve üzücü
Fuzul ile Togg anlaştı cazip fırsatlar ortaya çıktı
Fuzul ile Togg anlaştı cazip fırsatlar ortaya çıktı
Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma
Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma
ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu
ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara düşen uçakla ilgili uyarı
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara düşen uçakla ilgili uyarı
Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi
Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “A.B.İ.” den çarpıcı bir tanıtım yayınlandı
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “A.B.İ.” den çarpıcı bir tanıtım yayınlandı
ABD Venezuela geriliminde yeni perde! En az 17 kere...
ABD Venezuela geriliminde yeni perde! En az 17 kere...