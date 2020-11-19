BIST 1.283
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 459,80
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler

Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.

Abone ol

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz pazar günü Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında yedekler arasında özel bir isim dikkat çekti. 2005 doğumlu Arda Güler, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Alex'in bile dikkatini çekti
Yaklaşık 3 senedir Fenerbahçe altyapısında olan ve sol ayağıyla beğeni toplayan 15 yaşındaki Arda, sarı-lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı. Alex de Souza'nın bile videolardan izleyerek dikkatini çeken Arda Güler; şık çalımları, başarılı frikikleri, şutları ve orta sahada oyun kurucu rolündeki başarısıyla genç yaş gruplarında şimdiden 10 numarayı kaptı.

Ömer Faruk'tan sonra en çok gelecek vaat eden isim
Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu'nun da yakından bildiği bir oyuncu. Sosyal medyada da sık sık golleri ve çalımlarını içeren videolarla yer alan Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz'dan sonra en çok gelecek vaat eden isim konumunda. O nedenle şimdiden genç yıldız adayına yakın ilgi gösteriliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
BioNtech'in koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi
Ankara'da eşine şiddet uyguladı kızını istismar etti! Mahkemeden tepki çeken karar
Afşin Emre Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Dolar çakılacak deniyor piyasa saat 14.00'a kilitlendi
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Can Aktaş kimdir sevgilisi var mı koronavirüs oldu set durdu
Kafeler kapandı mı yeni çalışma saatleri nasıl oldu
Radamel Falcao Kayserispor maçında oynayacak mı?
Mısır medyası Türkiye’ye yönelik olumsuz yayınlarını kısmen azalttı
Eşinin ve kızının Kovid-19 testi pozitif çıktı! AYM Başkanı Zühtü Arslan karantinaya girdi
Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı
Yorumlar