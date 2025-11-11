BIST 10.534
DOLAR 42,23
EURO 48,93
ALTIN 5.619,45
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi

Fenerbahçe'de deprem oluyor! Aynı anda 3 istifa birden geldi

Fenerbahçe'de Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş istifa etti. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeniden yapılanma süreci devam ederken, yönetim kanadında dikkat çeken istifalar yaşandı.

ÜÇ BAĞIMSIZ ÜYE GÖREVİ BIRAKTI

Fenerbahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamayla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş'ın istifalarını kamuoyuna bildirdi. Açıklamada, istifaların kendi istekleriyle gerçekleştiği vurgulandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir" denildi.

SARAN DÖNEMİNDE YENİDEN YAPILANMA

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yerine başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlamıştı. Bu çerçevede yönetim yapısında değişiklikler beklenirken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifaları bu sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

YENİ İSİMLER YAKINDA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, boşalan koltuklara yeni bağımsız üyeleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe camiasında bu istifalar, "Saran yönetiminin kendi ekibini kurma adımı" olarak yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP için kapatma davası ihbarı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Tekirdağ'da yağış! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama