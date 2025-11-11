BIST 10.534
MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı

MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında düştüğünü açıkladı. Bakanlık arama-kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazada şehitlerimiz olduğunu duyurdu. Uçağın düşme anı da ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MSB'ye ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Uçağın düşme anı ortaya çıktı - Resim: 0

Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada şehitlerimiz olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelen C130 uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti: "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Bu arada uçağın düşme anına dair görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde uçağın hızla dönerek düştüğü anlar anlar yer alıyor.

