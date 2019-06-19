HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Adebayor bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Adebayor bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Adebayor'a maç başı ücret ödeme teklifinde bulundu.

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, golcü arayışına devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Frey'i de elden çıkarmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'u transfer etmek istiyor.

Adebayor'a maç başı ödeme teklifi
Fenerbahçe, 1984 doğumlu Emmanuel Adebayor'a 1 yıl için maç başı ödeme teklifinde bulundu.

Garanti ücret de istiyor
Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakan Togolu golcü, sarı-lacivertli yönetimden maç başı dışında garanti ücret istediği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak
Foto Galeri Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşı oldu
DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşı oldu
İnternethaber Youtube kanalı ile söz sende
İnternethaber Youtube kanalı ile söz sende
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Mursi paylaşımı fena alay konusu oldu
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Mursi paylaşımı fena alay konusu oldu
Mursi'nin ölümünde skandal iddia: 20 dakika yerde bekletildi yardım edilmedi
Mursi'nin ölümünde skandal iddia: 20 dakika yerde bekletildi yardım edilmedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'baş koyduk' dedi hedefi açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'baş koyduk' dedi hedefi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
Gazeteci Cem Küçük’e zorla getirme kararı
Gazeteci Cem Küçük’e zorla getirme kararı
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Emniyet uluslararası sulardaki başarısı 12 ton esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sulardaki başarısı 12 ton esrar yakalattı
YKS puan hesaplama 2019 YKS taban-tavan puanı tablosu
YKS puan hesaplama 2019 YKS taban-tavan puanı tablosu
Yorumlar