Fenerbahçe'de Adebayor bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Adebayor'a maç başı ücret ödeme teklifinde bulundu.

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, golcü arayışına devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Frey'i de elden çıkarmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'u transfer etmek istiyor.

Adebayor'a maç başı ödeme teklifi

Fenerbahçe, 1984 doğumlu Emmanuel Adebayor'a 1 yıl için maç başı ödeme teklifinde bulundu.

Garanti ücret de istiyor

Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakan Togolu golcü, sarı-lacivertli yönetimden maç başı dışında garanti ücret istediği öğrenildi.