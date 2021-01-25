Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Başakşehir galibiyetiyle ateş hattından sıyrılan Kayserispor ise Kadıköy'de sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada fire vermek istemiyor. 39 puanı bulunan ve 1 maç eksiği olan Kanarya, 3. sırada yer alıyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran ve Kadıköy'e moralli gelen Kayserispor ise 19 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe: 1 - 0 :Kayserispor (İlk yarı oynanıyor)

33' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Doğan Alemdar topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mame Thiam'ın golü ile maçta öne geçiyor! Hızlı gelişen atakta Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas, Mame Thiam arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mame Thiam sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Doğan Alemdar'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

14' Daniel Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Wilfried Kanga'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Altay Bayındır'da kalıyor.

12' Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın topu düzelterek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Doğan Alemdar son anda topu kornere çeliyor.

7' Nazım Sangare'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Mbwana Samatta'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Doğan Alemdar topa hakim olmayı başarıyor.

5' Zoran Kvrzic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

1' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Doğan Alemdar topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Ülker

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mame Thiam, Mbwana Samatta

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Wilfried Kanga