Fatih Terim'in şerefinin sadakası!

Öyle bir ülke haline geldik ki…

Eskiden amatör kötülük vardı, şimdi profesyonel kötülük dönemi başladı…

Operasyon çocukları gündemi meşgul etmeye başladı!

Bu ülkenin değerlerine karşı öyle bir itibar suikastı moda haline getirildi ki içerisinde bulunduğumuz medya dahi “örtülü kirlilikten örtüsüz kirlilik” olarak toplumun karşısında!..

Siyasetten spora kadar bu böyle...

En rahat istediğin gibi bilgisayarın başına geçip hiç bir araştırma yapmadan insanları karalamak...

Eğer yanlış ise 'Pardon' demek!..

Ne kolay değil mi?

Peki insanların itibarını yapılan tecavüz girişimi ne olacak?

Gazetecisin ya...

Veya siyasetçisin ya...

Asarsın kesersin öyle mi?

İnsanların onurları ile oynamak ne kadar kolay değil mi?

Ama iş kendine gelince iki kelime eleştiriyi hazmedemezsiniz!..

Evet...

Evet..

Biz medya öyleyiz...

Utanç düzeni!..

Bunu neden yazıyorum…

Spor dedim ya...

Bakın son günlerde ülke futbolunun dünyaya açılan tek penceresi olan Fatih Terim’e yönelik, banka hesapları üzerinden bir itibar suikastı yapma çabası olanca hızı ile devam ediyor!..

50 yıldır ardında maddi anlamda en küçük leke olmayan Türk futbolunun bir onur abidesini yerle yeksan etme girişimi bu!..

Ayıptır ayıp...

Belli ki geçmişte futbol sahalarında canları çok yananlar, işin aslını, ne olup bittiğini bilmeden ‘mal bulmuş mağribi’ gibi Fatih Terim ve ailesinden daha henüz ne olduğunu bilmedikleri banka hesapları üzerinden intikam alma peşinde!..

Soyguncu gibi muamele!..

Bu ne alçaklıktır ya!...

Türk toplumu karşısında “Vay Fatih Terim de şunu yapmış” dedirterek küçük düşürme uğraşınız nedendir acaba!



Ne yapmış Fatih Terim…

Bankamı soymuş!..

Hangi suçu işlemiş…

Hakkında kim şikayetçi olmuş…

Söyleyin de bilelim...

Banka mı?

Bankacı mı?

Tam tersi!..

Hayatı boyunca şeref ve namus çizgisinden ödün vermemiş, maddiyatı değil maneviyatı hep önceliğine almış, alnı açık başı dik yürümeyi kendine ilke edinmiş, edinirken de Türk futbolunda hayal denilen bütün başarıların altına imzasını atmış bir dünya markasını her fırsatta karalama çalışmanız nedendir acaba!..

Sessiz kalmak mümkün mü?



Bakın…

Ben Trabzonluyum…

Trabzon’da doğdum büyüdüm…

Ailece hep Türk futbolunun içinde olduk…

Kim nedir çok iyi biliriz…

Tecrübeliyiz yani…

O nedenle hariçten gazel okumayız!

İnandığımız yolda yürür ve yazarız...

Neyse onu söyleriz…

Hiç hesap yapmayız…

İnandığımız değerlere her daim sahip çıkarız...

Fatih Terim’i 1982 yılından bu yana çok iyi tanırım…

42 yıl oldu…

Ağabeyim gibidir...

Ailesi ailemdir...

Futbol sahalarında yaptıklarını bütün dünya bilir...

Ama saha dışında yaptıklarını biz çok iyi biliriz...

Adamlığının yanına para pulu koymaz...

Yakından tanıyanlar çok iyi bilir...

O söylemez...

Allah spor dünyasında herkese onun dostlarına, yardıma ihtiyaçlı kimselere, öğrencilere maddi ve manevi yaptıklarının onda birini yapmayı nasip etsin...

Onun kişiliğini , adamlığını, onurunu, şerefini hiç kimse bugüne kadar para ile test edemedi edemez de....

50 yılı aşkın futbol dünyası içerisinde futbolcu, teknik adam olarak bulunmuş, tek tek anlatmayacağım hayal denilenleri gerçeğe dönüştürmüş, ülke futbolunun dünyaya açılan tek penceresi olmuş bir futbol adamından bahsediyoruz…

Şöyle bir bakın..

Yaşamı boyunca ardında tek bir siyah leke var mı?

Kanunsuz yaptığı bir iş var mı?

Kimin parasına çökmüş?

Kimin parasını gasp etmiş?.

Hak etmediği hangi parayı almış?

Numune söyleyin…

Bulamazsınız…

Dürüstlüğü, mertliğine laf edecek adam var mı?

Formanızı çıkarıp vicdanınızla bakın ama...

Saha hesaplaşmasını insanlık hesaplaşmasına taşımayın...

Kuşkusuz onunla sahalardan kalma hesabı olanlar var!

Bugün de onları yaşıyoruz bence!

Bakıyorum hiç alakasız insanlar fırsat avcısı gibi karalıyor!..

Bakıyorum inanılmaz bir bankacı olmuşlar...

Fon-mon bayağı iyi biliyorlarmış!..



Ama nafile…

Bu ülkenin en güvenilir futbol adamlarının başında Fatih Terim'in geldiğini kim inkar edebilir ki!

Yanlışı yok mu?

Var tabi ki...

Başarısızlığa,haksızlığa tahammül edememesinden kaynaklanan duruşudur...

Ona çamur atmaya çalışanlara bakıyorum…

Peki hiç aynaya bakıyorlar mı?

Hırsız, sahtekar, üç kağıtçı, dolandırıcı, yalancı, fitneci arıyor iseler önce başka yerlere bakacaklar!..

Bu ülkede çalanlara, çırpanlara, haksız kazanç sağlayanlara, vergi kaçıranlara, devleti, partilerini soymaya çalışanlara bakacaklar!..

İşte önümüzde...

Hiç olmazsa aynaya bakacaklar...

İnsanlar alın teri ile kazandığı paranın hesabını size mi verecek!

Peki bu yalan ve dolanların hesabını kime veriyorsunuz!..

Karşılığı var mı?

Acaba nereden besleniyorlar ki ortada bunca mağdur varken, aralarında Terim hakkında tek bir şikayet yokken, Terim’e maddiyat üzerinden itibar suikastı yapıyorsunuz diye sormamak mümkün mü?

Allah aşkına bugün yaşanan bu banka olayının ardından Fatih Terim hakkında tek bir şikayet var mı?

Yok...

Yok efendim adı niye hiç geçmiyormuş...

Siz istediğiniz için mi geçecek...

Malum bankacı kadın ifadesinde çıkmış demiş ki...

'Fatih Terim'den bugüne kadar fon adı altında ben para almadım'

Peki sizin derdiniz ne?

Aldım mı desin!..

Ayrıca Fatih Terim malum bankanın kapısından içeri dahi girmemiş!..

Ama biz yaşamı boyunca hiçbir gün hak etmediği bir kuruşu almayan bir insana saldıran zihniyetlerin derdini biliyoruz...

Fırsat avcıları!..

Çok ama çok iyi bilirim...

Fatih Terim için para her şey değildir..

Bakın…

TFF’de görevine son verilmesinin ardından açtığı tazminat davasından kazandığı 5,2 milyon TL’nin beş kuruşunu dahi hesabına almadan Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan bir adama çamur atıyorsunuz!

Acaba böyle bir paranın bırakın tamamını onda birini kim bağışlayabilirdi!



Bugün yaşanan olayda malum bankanın da belli ki kendini kurtarmak için büyük bir suç işlediği gerçeği ortada ki resmen kişiyi koruma kanununa resmen tecavüz ediyorlar!..

Yargının hiç bir talebi yok iken dahi bir insanın 10 yıllık hesaplarını deşifre etmek bir bankanın yapacağı bir iş midir?

Gelelim..

Fatih Terim’in maddi gücüne…

Bir teknik adam olarak alın teri ile kazandığı paraları bir bankada ister fona ister faize vs yatırmasının sormaya kimin hakkı var!..



Ve bu insan dünyanın en büyük kulüplerinden Milan’da Teknik Direktörlük yapmış…

Keza Fiorentina’da…

50 yıldır futbol dünyasının içinde…

Kazanmış...

İhale avcılığı yapmamış...

Naylon fatura kesmemiş...

Vergi kaçakçılığı yapmamış...

Devletten çalmamış...

Uyuşturucu tacirliği yapmamış...

Nedir derdiniz!..

Malum banka ortaya çıkan bu olayda adres aşırtıp Fatih Terim’e saldırmak isteyenlerin değirmenine su taşıyorsa ki öyle, bunun karşılığı suç duyurusudur..



Kişinin kanunen hakkını koruyamamıştır..

Bu bir rezalettir...



Bitmedi...

Fatih Terim’in bir ailesi var…

Ailesine karşı bu yönde itibar suikastı alçaklık değil mi?

Ne yapmış, hangi suçu işlemiş ki isimleri de ortaya atarak ailesini malzeme yapıyorsunuz!

Kimin parasını gasp etmişler!

Kim haklarında şikayetçi olmuş!..

Var mı numunelik kimse!..

Belki yalancı şahit bulursunuz diyeceğim ama yalancı şahit bile bulamazsınız bu konuda..

Her daim örnek kişiliği ile dikkat çekmiş eşi Fulya Hanım bir organizasyon firmasının sahibi, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı kendi işleri ile meşgul…

Fulya Hanım’ın bakanlıklardan gelen çok önemli organizasyon tekliflerini dahi ‘Yanlış anlaşılır’ diyerek nasıl reddettiğini iyi biliriz..

Şimdi hiç alakaları olmadığı konu üzerinden onlara çamur atmaya kalkmak Türk toplumunun önünde küçük düşürmeye çalışmak alçaklık değil de nedir?

Fatih Terim ve ailesine çamur atmaya kalkanlara karşı sesimiz tabii ki çıkacak…

“Haksızlık karşısında susan dilsin şeytandır” demiş Peygamberimiz..

Diyeceğim şu ki…

Fatih Terim şerefinin sadakasını verse doyacak olan zatların Fatih Terim'i karalamaya çalışması bir utanç vesikasıdır...

Bu arada hatırlatalım...

İtalyanların ünlü spor gazetesi Fatih Terim'in çalıştırdığı iki eski takımı Milan ile Fiorentina arasında bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı yorumlamak ve tribünde izlemek için Fatih Terim'i davet etmiş...

Buyurun!..

Şimdi sorarsınız ' Kaç EURO alacak' diye...

Çünkü sizin bütün dünyanız para!..

Maneviyatınız mı?

Allah Fatih Terim gibi onurlu yaşamayı herkese nasip etsin...