Trump' mı önce döner Berat Albayrak ' mı?

ABD-Türkiye ilişkileri açısından yakın tarihle bugün arasında köprü kurmak istiyorum..

Konu...

Donald Trump- Berat Albayrak- Recep Tayyip Erdoğan üçgeni...

Bugüne gelelim önce...

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekilirken Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

Bu ortamda görülüyor ki Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde büyük bir sürpriz olmaz ise Başkanlık koltuğuna Donald Trump oturacak…

Bu da Biden sonrası Türkiye-ABD ilişkileri açısından son derece önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum..

Çünkü mevcut ABD Başkanı Joe Biden’in Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını çok iyi biliyoruz göreve gelir gelmez Erdoğan'ı devirmek için muhalefet ile işbirliği yapacaklarını söyleyecek kadar ileri gitmişti..

(Ama Erdoğan bugün onuda yolladı.!.)

Eski Başkan Trump’a gelelim...

Onun da görevinin ilk yıllarında Türkiye’ye yönelik sert açıklamaları, Erdoğan’a yazdığı küsahça tehditvari mektubu biliyoruz..

Ne demişti Trump ;

"Türkiye benim büyük ve benzersiz bilgeliğimle sınırı aşmak olarak değerlendirdiğim bir şeyi yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok edeceğim (daha önce de yaptığım gibi!)”

Bu Trump tehdidi olarak ekonomimizin üzerine kabus gibi düşmüştü…

Ama sonrasında yaşanan pozitif gelişmeleride biliyoruz..



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Peki sonra ne oldu?

Adeta sihirli bir el değmişti Trump ile Erdoğan arasındaki yani Türkiye ile ABD arasındaki Türkiye ilişkilere…

Peki o sihirli el kimindi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elçisi, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın…

Birçok insan o ilişkiyi o günlerde göz ardı etti…

Türkiye için kırılma noktası olmuştu…

Peki o sihirli elle ne olmuştu..

Dönelim 7 Ekim 2019 tarihine…

Cumhuriyet tarihinde bir bakan ilk kez Beyaz Saray’da ABD Başkanı ile görüşüyordu…

Tarihi bir olaydı..



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Bakan Berat Albayrak tek başına ABD’ye giderek uluslararası finans piyasalarının etkili oyuncularıyla bir araya gelirken, Beyaz Saray temaslarında tarihi bir görüşmeye imza attı...

Bu sürpriz görüşme Berat Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı...

Yer Beyaz Saraydı..



Trump masasında oturuyor…



Karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…



Trump’ın damadı Albayrak’ın yakın arkadaşı Gerald Kuschner… (fotoğrafta görüyorsunuz)

Konu Türkiye- ABD ilişkileri oldu…

Berat Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını getirmişti…

Harika bir görüşme olmuştu…

Trump ile yapılan görüşmenin ardından, bakanlar ve Trump'ın danışmanı ve damadı Gerald Kuschner'in yer aldığı kapsamlı bir toplantı yapıldı..

Bunu başaran Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktı…

Hani Beyaz Sarayın kapısından giremeyecek birileri ‘Damat.. Damat’ diye saldırıyordu ya!..

İşte o Berat Albayrak..

Peki ne olmuştu..



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O gün Washington'da bulunan NTV Ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen şöyle aktarıyordu..



Beyaz Saray ve Türkiye adına bugüne kadar yapılan görüşmelere bakıldığında, bir ABD Başkanı ile bir Türk bakanın gerçekleştirdiği ilk görüşme olarak takvimlerde yer alacak…

Albayrak’ın bu teması ABD Başkanının Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi oldu...

ABD bunu konuşuyor..

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi ve American Turkish Concil’ın (ATC) 37’nci yıllık ortak toplantısında yapacağı konuşma öncesinde Ritz Carlton Hotel’de gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi.



"Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray’da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu.

20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi.

Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı Sayın Donald Trump bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik.

Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.

Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla temasımız oldu.

Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.

Ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Gözlemimi ifade edebilirim. Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı. Trump'tan gayet pozitif geri dönüşler aldık. bunları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğim.'

Bakan Albayrak, "Trump görüşmesi S-400 sorununun aşılmasında yeni bir pencere açar mı?" şeklindeki bir soruyu şu yanıtı verdi:



"Benim edindiğim intiba, gayet yapıcı ve olumlu. S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili gayet makul bir bakış açısı sergiledi. Bu konu özelinde bıraktığı intiba, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinin o kadar kolay dama atılacak bir süreç yönünde. Görüşmeye dair şunu söyleyebilirim ki, S-400 ve diğer konularda olumlu geçti."



Albayrak, Trump'ın bakan düzeyinde bir isim olarak kendisiyle görüşmesinin nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik bir soruya da, “Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi, Türkiye'nin stratejik önemini gösteren bir husus" şeklinde yanıt verdi.



İşte o gün Berat Albayrak bunları söylüyordu…

Tarihi bir görüşme kırılma noktasıydı…

Çünkü Trump’nın Erdoğan’ı tehdit eder açıklamalarının ardından dostluk adına dönüş yapması o gün dar boğaza girecek hükümeti rahatlatmıştı…

Bir büyük krizi önlemişti…



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Bunu neden yazıyorum…

Cumhuriyet tarihinde bir bakanın ABD Başkanı ile Beyaz Saray’da görüşmesi; ülkesinin Cumhurbaşkanının mesajlarını ilettiği, sorunları anlattığı, olumlu görü dönüyle aldığı daha sonra da ABD Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında özlenen ilişkininin kurulması çok önemliydi…

Bu Berat Albayrak’ın ABD’deki güçlü lobisini devreye sokmasıydı aslında..

Trump’ın damadı ile olan arkadaşlık ilişkisinin Türkiye için ne sadar stratejik önem taşıdığının göstergesiydi..

Berat Albayrak bunu başardı…

Şimdi görülüyor ki Trump yeniden ABD Başkanı olarak Dünya sahnesine çıkacak…

Joe Biden gibi Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan bir ismin ardından Trump gibi görevini bırakmadan önce Türkiye ile sıcak ilişkiler kuran bir başkanın yeniden göreve gelme ihtimalinin yüksek olması Biden sonrası Türkiye açısından çok önemli…

Çünkü o bağ kurulmuştu Trump ile..

Tam kurulmuşken gitmişti..



*

Şimdi bazıları şunu soracaktır…

Berat Albayrak ne zaman devlet yönetiminde yeniden aktif rol alacak?

Pek yakında diyorum..

Trump Kasım ayında ABD Başkanı seçilmeden önce Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2028 yolculuğuna çıkacaktır…

Ve bu Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Berat Albayrak gibi kendini mükemmel yetiştirmiş güçlü devlet aklına sahip değerlerini kenarda tutamaz…

İşte anlattık…

ABD Başkanı ile Berat Albayrak ilişkisini…

O ilişki sonrası ABD Başkanının Türkiye’ye bakışının nasıl negatiften pozitife döndüğünü…

Beyaz Saray’ın kapısından geçemeyenlerin Berat Albayrak gibi önemli bir değeri yalan, dolan ve kumpaslarla neden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından alıkoyduğunu günümüzde yaşananlara bakınca daha iyi anlıyoruz..

Çünkü Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında bir bakandan çok daha fazlasıydı....

Anladınız mı şimdi neden Berat Albayrak'a operasyonlar yapılması ve sürecin istifaya kader gitmesini...

Dönecektir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında sırtını rahatlıkla dönebileceği böylesine bir devlet aklına sahip çıkacak "Dön' emrini verecektir..

Peki sizce...

Trump 'mı önce döner Berat Albayrak'mı?

Bana sorarsınız...

İkiside eş zamanlı neden olmasın...