Salih Bozok'tan Hasan Doğan'a!..



Tarihe not düşmüş devlet adamlarının yanında çok önemli yaverler, danışmanlar, özel kalem müdürleri vardır…

Liderinin yanında unutulmaz…

Tarihe onlar da duruşları ile hep not düşmüşlerdir…

Cumhuriyet kurulurken, yaşanırken

Atatürk’ün yanındaki en önemli isim kimdi?

Yaveri bugünkü adı ile özel kalem müdürü uğrunda intihar edecek kadar kendisine sadakat ile bağlı kalmış Salih Bozok…

Peki hiç unutuldu mu?

Sır küpü ve kara kutusuydu!

Anlattığı hatırları bunu belgeledi.

Çünkü her şeyiydi!..

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Gelelim Türkiye Yüzyılına…

Çok özel kalem müdürleri geldi geçti.

Peki akıllarda kim kaldı?

İşte biri çok farklı...

O isim Hasan Doğan.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a bu zorlu, şefkatli ve gurur duyulan hizmet yolunda uzun yıllardır sadece bir yol arkadaşı değil bir kardeşi ve bir evladı gibi kendisine sadakat ile bağlı kalmış, en kritik günlerde yanında olmuş, 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile yan yana ölümüne uçmuş Özel Kalem Müdürü BüyükelçiDr. Hasan Doğan' ı da tarih “Erdoğan’ın tarihe yön verdiği dönemdeki sırdaşı ve özel kalem müdürü” diye altın harflerle yazacak..

Tıpkı Atatürk’ün Salih Bozok’u gibi Hasan Doğan da Erdoğan’ın sır küpü, kara kutusu değil mi?

Bir Özel Kalem Müdüründen çok daha fazlasıdır Hasan Doğan…

Yükünü sadece Erdoğan bilir!

Dünya lideri Erdoğan’ın yanında yetişmeye devam eden liyakatı, bilgisi, donanımı, genç yaşına rağmen devlet tecrübesi ve fiziki yapısı ile da yarınların Turgut Özal’ı diyesim geliyor…

Neden gelmesin ki…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın medresesinden geçmek herkese nasip olmuyor ki..

Bu değerler kolay yetişmiyor…

Allah yollarını açık etsin…