Erdoğan'ın vazgeçmediği bakan!..

Gazeteci iseniz...

Eleştiri yaptığınız yerde hak teslimi yapmasınıda bileceksiniz...

Çünkü bazen kolay yolu seçerek söylentilere bakarak yazarız ki çoğu kez hiç bir şeyin dışarıdan bakıp yazdığımız gibi olmadığını görürüz...

Bakın bugün size bir bakandan bahsedeceğim...

Dışarıdan baktığımız gibi, yoksa içine girip araştırıp yazdığımız gibi sorusunun cevabıda olacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'o şunu dedi bu şunu dediye "bakmadan ondan neden vazgeçmediği sorusununda cevabı olacak hiç kuşkusuz bu yazı...

Yazmak içinde araştırmak gerekti...

Belki uzun bir analiz olacak ama dediğim gibi nedenini ortaya koymam için icraatları anlatmaya ihtiyaç var..

Çünkü bugüne kadar çok eleştirildi, üzerine hiç hak etmediği şekilde suçlamalar hatta ağır eleştiriler yapıldı…

O hep sakin kaldı...

Tepkisini sadece yüzüne baktığınızdaki üzüntüsünde hissettiniz...

Bunları da bazen doğal karşılıyorum.

Çünkü ülkemizde bilmeden, görmeden, tanımadan, icraatlarını öğrenmeden çok hızlı şekilde insanları hepimiz eleştiriyoruz...

Kendimide bu eleştirinin dışında tutmuyorum...

Bu ülkemizin acı bir gerçeği…

Biz gelelim yazımızın konusuna...

*

Hem turizmci…

Hem çevreci…

Hem arkeolog…

Hem tarihçi...

Hem kültür ve sanatçı ...

Hem ekonomist…

Hem ulaşımcı…

Hem inşaatçı…

Hem çevreci…

Olunabilir mi?

Abartısız bütün bu özelliklerin üzerinde bütünleştiği bir bakan olabilir mi?

Oluyor işte…

İşte Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy..

Biraz araştırın göreceksiniz ki bütün bu özellikleri kendinde buluşturmuş…

Çok özel bir bakan...

Dışarıdan görüldüğü gibi soğuk değil, sıcak kanlı bir insan...

Bakan iken kendi ekonomisinden yaptığı hayır işlerini anlatsak sanırım tepki gösterecek kadar güzel yürekli...

Yukarıdaki fotoğrafa bakarak onu anlayabilirsiniz!..

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde büyük acılara neden olan depremin ilk saatlerinde bölgeye giden kendisinin sahip bütün varlıkları maddi ve manevi depremzedelerin emrine açan bir bakanda...

Deprem bölgesinde bireysel yaptıklarını bilenler anlatır...

Kendisi kimseye anlattı mı?

Hayır...

Bir turizm Bakanından bence çok daha fazlası...

Sadece ülkemiz için değil dünya turizmi adına çok özel bir isim...

Öyle bir bakan ki hiç kimsenin haberi olmadan sivil bir şekilde başka ülkelerin turizm beldelerine giderek neler yaptıklarını takip eden, not alan, ülkemizde de olması gerekenler varsa bunu hayata geçiren bir bakanı..

*

Çok iyi bir turizmci dedik…

Çünkü Türk turizminin lokomotif gücü ETS’yi sahip olduğu otellerle birlikte dünyanın en önemli turizm markalarından biri konumuna taşıdı…

Türk turizmi onun bakanlığında tarih yazıyor…

Bütün rakamlar bunu açık ve net belgeliyor…

Hem de en zor şartlarda..

Ateş çemberi olan bu coğrafyanın içerisinde rakip ülkelerden üzerimize oynanan ‘Türkiye’ye gitmeyin savaş var etrafında’ denen oyunlara rağmen eğer Türk turizmi bir başarı öyküsü yazıyorsa altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam destek verdiği Bakan Ersoy’un imzası var..

Çünkü işini mükemmel yapıyor…

Sezon başında rotayı çok iyi çiziyor…

Turizm çeşitlemesini mükemmel yapıyor..

Düşünün hiç olmadık şekil de ülkemize ABD’li turist sayısında rekor kırıldı.. 2024 yılında ABD’den Türkiyeye 1 milyon 442 bin turist geldi. Bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 644 bin olmuş..

İşte o tablo...

Şaka değil gerçek..

Bunlar ABD’li turist…

Mesela İngiltere’den 2024 yılında 4 milyon 433 turist gelmiş..

Bu yılda aynı rakam yakalanacak..

Yazımızın başında anlattım…

'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözü misali bir bakan gerçeği karşımızda..

Geçen yıl (2024) ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 62 milyon 269 bin 890 kişi olmuş…

Bir düşünün 2025’in ilk 6 ayında turizmde 25,8 milyar dolar ile rekor gelire ulaşılmış..

Bu arada önemli bir ayrıntı.

Türkiye İtalya’yı geride bıraktım..

Bir zamanlar “Türkiye dünya turizminde İtalya’yı geride bırakır” deseler ”Hayal görme” der geçerdik.

Ama hayal gerçek oldu…

İşte o tablo..

Dünya Turizm Örgütünün Web sayfasındaki veriler Türk turizminin bu coğrafyada yaşanan bütün olumsuz gelişmelere tarihi başarılara imza attığını gösterdi.

Türkiye dünya turizminin kalelerinden İtalya’yı 2024 yılında geride bıraktığı görülüyor. Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 4.sıraya çıktık. İtalya 5.sıraya indi.

Bu bir başarı öyküsü değil mi?

*

Çok iyi bir inşaatçı dedik…

Ülke turizmi adına yapılan bütün inşaat projelerini bizzat takip eden, ihalelerini de devletin beş kuruşuna sahip çıkacak şekilde bizzat kendisi kontrol ediyor..

Olmayacak bir işe nereden gelirse gelsin kesinlikle hayır derken belki de kapısını çalan çok sayıda kendi milletvekili ona tepkili bir şekilde makamından ayrılmış ve ardından kulis yapmıştır..

Çünkü gördük!..

Partisinde sevmeyenleri yok mu?

Olmaz mı?

Kapını kayıtsız şartsız açmaz isen olur..

*

Çok iyi ulaşımcı dedik…

Türk turizmini her yıl rekor seviyeye taşımak öyle her baba yiğidin harcı değil. Çünkü dünyanın en önemli ülkelerinin turizminde ulaşımda çeşitlilik vardır. Batıya bakın her biri hızlı trenleri turizmde kullanır.

Türkiye'de ulaşımın başını elbette hava yolu taşımacılığı çekiyor uçak dışında çok fazla ulaşım geliştiğini söylemek mümkün değil.

Kruvaziyer turizmi gelişme aşamasında ama istenilen noktalara henüz ulaşabilmiş durumda değil…

Buna rağmen Türk turizminin hava ulaşımını böylesine başarılı bir şekilde kullanmasının nedeni Bakan Ersoy’un dünyadaki bütün havayolu şirketlerini çok iyi tanıması ve turizm çeşitlemesi yaparak ülkemize ek seferler koydurabilme başarısını dile getirmemek olmaz!..

*

Ekonomiyi çok iyi biliyor..

Bilmese Türk turizminin uçun yıllardır lokomotifi olan ETS ile tarih yazması mümkün mü?

Bunca akıllı yatırım ve bunca akıllı yatırımı ülke turizmine da kaynak sağlayacak şekilde ekonomiye taşımak kolay mı?

Bizzat yaptığı ve yaptırdığı işlerin başında duran, denetleyen bir bakan gerçeğide Ersoy...

Çünkü işi biliyor...

İtimak denetime mani değildir anlayışını bakanlığına oturttuğunu söylesek hiçte abartmayız...

Dedim ya...

Bilmek için tanımak ve araştırmak gerekir..

*

Hani kültür konusunda eksik deniyor ya…

Tam aksine…

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde kültür konusunda önemli projelerin altına imza attı ,atmaya da devam ediyor…

Bakın telif gelirlerinde bir rekora imza atıldı…

2,2 Milyar TL gibi bir rakam..

Yani 2002 ile 2024 arasında Yüzde yüz 100 artış olmuş...

Bunu kim başardı?

Bakan Ersoy...

Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere yurdun birçok yerinde kültür ve sanat merkezleri. Atatürk Kültür Merkezini böylesine kısa zamanda nasıl inşa etti?

Bizzat kendisi ilgilendi...

Muhteşem 'Galataport ' projesini unutmak mümkün mü?

O da Bakan Ersoy’un eseri…

Ya Rami kışlası…

Rami kışlası İstanbul’un bilgiye açılan kapısı yapıldı. 2025 yılının ilk 6 ayında 1,4 milyon ziyaretçi ağırlandı Rami kütüphanesinde…

Vakıflar konusunda bu kadar hassas bir bakan gelmedi..

Gece Müzeciliğini başlattı..

Haydarpaşa ve Sirkeci Garını Kültür ve Sanat etkinliğine kazandırıyor,

Türkiye’de Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı eserlerini yüzde 84 artırdı.

Yaz yaz bitmez...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü harekete geçirip izleyici sayısını 268 binden 416 bine taşıdı..

Hani diyorlar ya 'İktidar opera ve baleyi bitirdi' diye..

Buyurun işte..

Ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri..

8 ay süren 20 şehirde yapılan muhteşem bir organizasyon..

Her sene daha fazla bir şehirde yapılıyor..

Bitmedi.

UNESCO’ya kaydettirdiğimiz 31 kültürel değer ile 186 ülke arasında UNESCO’ya en çok miras kaydettiren 2. Ülke olduk..

20'ye yakın halk plajını işleten, yurt dışında TİKA üzerinden pek çok restorasyon yapan, Michelin yıldızını Türkiye’ye getiren bir bakanlık…

Şimdi soralım..

Bakan Ersoy kültürde geri mi kalmış!..

Tüm bu özelliklerini saydığımız Kültür ve Turizm Bakanı aynı zamanda bir yerel yönetici de sayılabilir. Çünkü özellikle Antalya'da yerel yönetimlerin yapmadığını yaparak elin taşın altına koydu. Arıtma tesislerini inşa ettirip hayata geçirdi..

*

Eksiği var mı?

Nasıl olmasın...

Eksiği siyasetçi olmaması!..

Siyasetin içerisinden gelmeyen bir bakan olması nedeniyle teşkilatlarla iletişim noktasında eleştiriler alabildiğini görüyoruz. Ama son dönemde artık onlarıda gidermeye başladığına şahit oluyoruz..

Kamuoyu önünde yaptıklarının şovunu yapmaktan kaçınmasıda eksiklik ise eksiklik olsun…

Diyeceğim şu ki…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Turizmi dolaysıyla Türk ekonomisi için büyük bir şans ve can damarıdır..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Ersoy'a her şartta güvenmesinde ne kadar haklı olduğunu şimdi anladınız mı?

Açık ve net...

Hiç abartısız Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Cumhuriyet tarihinin en icracı, en başarılı bakanı olarak bugüne kadar bir büyük başarı öyküsü yazdı ve yazmaya da devam ediyor!..

Herkesin karne notu icraatlarıdır...

Bakan Ersoy'unda karnesi ortada!..