Türkiye’nin gündemindeki adam İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek…

Fincancı katırlarını ürküten hani DEM-CHP zihniyeti diyor ya 'Kimmiş bu Akın Gürlek'

Türk milletinin duruşunu takdir ettiği, CHP ve DEM’in ise açıkça hedef gösterdiği, hakaret ve tehdit ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başsavcısı Akın Gürleki bunlara anlatmak gerek..

Bu ülkenin yetiştirdiği, bu vatana, bu millete, bu devlete, bu bayrağa sevdalı, genç, pırıl pırıl Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimmiş?

Anlatalım bilmeyenlere...

Bir Anadolu çocuğu…

1982 Nevşehir doğumlu…

Gürlek ailesinin gözü gibi bakıp yetiştirip Türk vatanına hizmet etsin diyerek armağan ettiği bir evlat!..

Henüz 42 yaşında...

Kendini mükemmel yetiştirmiş...

Ama 5000 yıllık Türk Devleti geleneğinin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 101. kuruluşu ile yaşıt gibi duruşa sahip...

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu…

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı…

Her görev yaptığı yerde önemli izler bırakmış...

Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etme başarısını göstermiş..

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran 2022 tarihinde kendisini Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atadı…

Sonra ihtiyaç hasıl oldu..

İstanbul’un onun gibi cesur yürek bir başsavcıya ihtiyacı olduğu gerçeği ile geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi…

Yüzde yüz yerli ve milli bir yargıç o...

‘Yeter ki ülkem huzur bulsun’ diyerek adeta kefeni elinde görev yaparken bu vatana sevdalı, gözünü budaktan esirgemeyen cesur bir yürek olduğunu her defasında gösterdi...

Neden hedef?

Neden tehdit ediyorlar?

Hayasızca hedefe koydukları Akın Gürlek gibi yargı mensuplarının ortak bir noktası var...

Onlar bu ülkenin bekasını ilgilendiren konularda dik duran, duruşlarını bozmayan, büyük emek veren, hiç düşünmeden kendilerini seve seve tehlikeye atan milli değerlerimiz...

Onları hedefe koyanların hiç bir zaman duramadığı o milli duruşu sergileyenlerdir Akın Gürlek' ler..

Neden tehdit ediyorlar dedik ya!..

Çünkü Esenyurt'ta o manzarayı yaşatanlar gittikleri bu yolla başlarına gelecekleri biliyorlar…

Akıllarını başlarına almaz iseler bu işin Esenyurt ile sınırlı kalmayacağını söylemek zor mu?

Akın Gürlek'in affı yok!..

Hele, hele söz konusu bu vatana ihanet ise asla!..

Çünkü gözlerini budaktan hiç esirgemediler...

Anayasada yazan kuralları harfiyen uyguladı!..

Mehmet Akif'in şiirindeki şu mısraları iyi bilirler..

“Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.”

Okuyun…

Hani bir söz var ya 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diye...

Okuyun..

Neler yapmış Akın Gürlek...

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi olarak Sözcü gazetesi Emin Çölaşan, Necati Doğru ve Metin Yılmaz'ı FETÖ'ye yardım suçlaması nedeniyle mahkum etti…

PKK’nın taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan dört yıl sekiz ay ceza verdi…

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "tweetlerinden" dolayı dokuz yıl sekiz ay ceza verdi…

Her fırsatta devlet düşmanlığı yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı mahkum etti…

Can Dündar'ın gayrimenkullerine el konulma kararını çıkarttı…

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlara ceza yağdırdı…

CHP'li Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi Kararına uymadı…

Son olarak gördük…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanır atanmaz ruhsatsız silah yakalatanlara yönelik var olan ama bugüne kadar uygulanmayan tutuklama kararını devreye soktu…

Ve…

2023 yılından bu yana soruşturması süren ama bir türlü sonuca gidilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için harekete geçerek Türk yargısı adına gerekeni yaptı…

Bütün bunları yapmak tabii ki rahatsız edecek…

Çünkü meydanın boş olmadığını birilerinin hatırlatması gerekirdi..

*

Başsavcı Akın Gürlek işte böylesine cesur yürekli…

O nedenle korkunun ecele faydası yok!..

İstanbul'da artık devlet var!..

Söz konusu adalet ise, söz konusu Anayasa’ya sadakat ise karşısında kim olursa olsun amasız, fakatsız hiç ödün vermeden bunu uygulayan bir başsavcıdan bahsediyoruz…

Bazılarının tepkisi doğal!

Hukuk tanımayan hal ve davranışlarına karşı hiç de alışık olmadıkları bir Cumhuriyet Başsavcısı gerçeği ile karşı karşıyalar…

Ya alışacaklar!

Ya da yapanın yanına kar kalmayacak…

Bu ülkede en büyük sorun demokrasi kılıfı altında kendilerine sınırsız özgürlük hakkı tanıyarak, istedikleri gibi Türk devletine karşı suç işleme yarışında olanlara fırsat verilmesi olmuştur…

İşte Akın Gürlek gibi bu vatana sevdalı savcılarımız, “YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE” dercesine duruma el koydu..

İstanbul'a yeniden dönmesi işte bundan..

O nedenle onlara sahip çıkmanın bu ülkenin bekasına sahip çıkmak demek olacağını bilelim…

Türkiye Cumhuriyeti ‘muz cumhuriyeti’ değildir…

Bu dava siyaset üstü bir davadır ki Akın Gürlek gibi bu devlet için bir başsavcıdan çok daha fazlası olan yetişmiş değerlerimizi yalnız bırakmayalım…

Onlara otobüsler üzerinden parmak sallayanlar ne zannediyor!.

Yaptıklarının yanlarına kar mı kalacak!..

Çünkü parmak sallanan Akın Gürlek değil Türkiye Cumhuriyeti Devletidir!

Hala anlamadılar...

Burası Patagonya Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti..

Ne garip ki..

Hükümet, Apo’yu kullanarak terör örgütü PKK’yı bitirmek,

CHP ise DEM-PKK’yı kullanarak hükümeti düşürmek istiyor!..

Olay bundan ibaret...