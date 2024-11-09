Erdoğan'ın planı yeni yılla yeni kabine!..

Bugünlerde yeni kabine beklentisi var!..

Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında şekillendirdiği kabine değişikliği planının Aralık ayının 20’sinde bitmesi beklenen bütçe görüşmelerinden sonrası olduğu kendisine yakın kaynaklarca dile getiriliyor.

Erdoğan’ın kabine revizyonu için TBMM’de bakanlıkların bütçe görüşmelerinin sonuçlandırmasının sonrasına bıraktığını söyleyelim.

Yani…

Kulislerde bugünlerde kabine değişikliği beklentisi konuşulsa da Erdoğan cephesinde bütçe görüşmeleri sonrasında “Yeni yıla yeni kabine“ hedefinin daha belirgin hale gelmeye başladığını söyleyelim...

Yani yeni kabine için bekleme süreci başladı..

Peki neler konuşuluyor, neler olabilir?

*

Berat Albayrak döner mi, dönmez mi sorusu yeni kabine beklentisinde gündemin ilk maddesi konumunda...

Herkes bir şeyler söylüyor ve yazıyor...

Bizde baştan beri yazdığımızı tekrarlayalım...

Berat Albayrak dönecektir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ın dönüşü için karar verdiği zamanlamasını ve hangi pozisyonda görev alacağını belirlediği yönünde güçlü bilgiler geliyor..

Cumhurbaşkanı yardımcılığının üçe çıkabileceği bu isimlerden birinin dış politikaya yönelik olarak Berat Albayrak olabileceği konuşuluyor...

ABD seçim sonuçları Berat Albayrak'ın dönüşünü hızlandıracağını söyleyelim.

Görünen şu ki Trump’ın başkanlığı ailece kendisine yakın olan Berat Albayrak ismini yeni dönem için öne çıkarmaya başladı.

Bu noktada bir başka kulis bilgisi...

Albayrak’ın yakın arkadaşı olan Başkan Trump’ın damadı Amerikalı bir iş adamı, yatırımcı ve eski bir hükümet görevlisi Jared Corey Kushner’ı Trump’ın da olduğu aile ortamında arayarak Trump ile konuşarak kendisini kutladığı yönünde...

*

Peki yeni kabine için neler konuşuluyor..

Eski ekonomi bakanlarından AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi’nin de kabinede yer alabileceği söyleniyor.

Zeybekçi’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile son derece uyumlu bir üçlü olduğu, Yılmaz ve Şimşek’in Zeybekçi’nin kabinede yer almasını istediği konuşuluyor...

Bir başka kulis bilgisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı için ise eski Ziraat Bankası Genel Müdürü, Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın isminin seslendirilmesi...

AK Parti MKYK Üyesi, Antalya BB eski başkanı Menderes Türel’inde bakanlık ya da teşkilat başkanlığı şansının yüksek olduğunu söyleyelim. Türel' den özellikle Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesi için beklentisinin büyük olduğu geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı külliye kaynaklarınca söyleniyor..

İlk kez başkansız kalan Kayseri’nin yeni oluşabilecek muhtemel bir kabinede mutlaka bir bakanı olacaktır!..

Peki bakanı kim olur?

Öne çıkan isim Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte sürpriz bir isim olduğu söyleniyor. Bu arada Kayserili TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu ismi de konuşuluyor.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir ismide yeni dönemde bakanlık için geçiyor diyebiliriz..

*

Özetle...

Kabine değişikliğinin boyutunun dar değil geniş kapsamlı ve etkin olacağı, oluşacak yeni kabininin seçimlere kadar iktidarın yükünü taşıyacağı konuşuluyor...

Yani yeni yılda yeni kabine beklentisi başlamış durumda...

Bu arada...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamu bankalarıda dahil olmak üzere üst düzey bürokrasi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kapsamlı bir rapor hazırladığı, bürokraside köklü bir değişikliğin yaşanabileceği belirtiliyor...

Yeni yılla yeni bir Valiler kararnameside gelebilir..

Bütçe görüşmeleri hele bir bitsin bakalım...