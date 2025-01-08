Ali Koç istifa etsin mis!..



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a başarısız damgası vurulurken birde hiç haketmediği ağır eleştiriler yapılıyor!..

Daha düne kadar bir selam verse, bir elini sıksam hatta birlikte resim çekilsem diye heyecan duyanlar bunlar!..

Ali Koç neye göre başarısız!..

Şampiyonluk yaşatamadı!..

Aziz Yıldırım gibi bir değeri de seçmeyerek demiyorum protesto ederek gönderen vefasız davranışı sergileyenler bugünde devrede!..

Operasyonlara alet olarak devrede!..

Büyük resmi göremiyorlar!..

O zaman soralım…

Ali Koç bugüne kadar Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için kulübüne hangi imkanı sağlamadı?

Asıl soru bu!..



Allah aşkına hiç kimsenin hayal dahi etmediği, adı geçince “Gelmez… Getiremezler” dedikleri Jose Mourinho’yu getirmesi şimdi suç mu oldu?

Transferlere bakın!

Teknik adamın istediği oyuncuları almadı mı?

Kulübün ekonomik olarak bir gün dahi dara düşmemesi, maddi ve manevi her türlü imkana sahip olması suç mu oldu..

Çıkıp “Ali Koç şunları yapmadı” diyebilir misiniz!..

Daha ne yapması lazım…

Allah aşkına “Şu kadar yıl başkanlık yaptı ama şampiyonluk yaşatamadı' eleştirisinin üzerine, tribünde de kendi taraftarı tarafından “İstifa” seslerine maruz kalması büyük bir vefasızlık değil mi?

Ne yapacaktı Ali Koç?

Hatası mı?

Söyleyeyim...

Kulüpler Birliği Başkanlığı!..

Ali Koç'un buna ihtiyacı var mı?

Değer mi kendini feda eder gibi birliğin başkanı olarak kendini kilitlemesi!

Kulüpler Birliği Başkanının takımı bugün hakemlerden çekiyor!..

Kulüpler Birliği Başkanlığının kendisine ve kulübüne artı değil eksi değer kattığını bilmesine rağmen Türk futboluna neler yapabilirim arzusunda güzel yürekli bir adam…

Öğrendiğim, bugüne kadar hiçbir Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe için “Biz şöyle istiyoruz, desteğinizi verebilir misiniz” diye en küçük talepte bulunmamış!

Peki değer mi bu fedakarlığı!..

Kulüpler Birliği başkanlığına ihtiyacı mı var Ali Koç’un…

İstifa etsin diyenlere..

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı bu kirli, tartışmaya açık futbol düzeninde büyük bir lükstür!.

Bu ülkede kaç tane Ali Koç var!...

Fenerbahçeye başkan olmasaydı da Ali Koç Ali Koç'tu..

Bu kadar yıpranır mıydı!..

Fenerbahçe camiasında bu kulüp için maddi ve manevi bütün yükü tek başına çekecek kaç tane Ali Koç var!

Metin Sipahioğlu açıklamıştı..

Ali Koç göreve geldiği günden bugüne kendi cebinden Fenerbahçe'ye bugüne kadar 200 Milyon Euro'nun üzerinde bir katkı sağlamış!..

Evet 200 Milyon Euro!..

Dışarıdan gazel okumak, dışarıdan “bıraksın gitsin” diyerek Ali Koç'a yönelik istifa çağrısı bir operasyondur!..

Ve dikkat edilmesi gereken bu operasyona Fenerbahçeliyim diyenlerin de bilerek ya da bilmeyerek çanak tutmasıdır!..

Bakın..

Büyük kulüplerin o büyüklüğü şampiyonlukla ölçülmez…

Dikkat ettiniz mi Türkiye'nin Fenerbahçesi olan İngiltere futbolunun efsane kulübü M. United uzun yıllardır şampiyon olamıyor.

Şampiyonlar ligine gidemiyor!..

Kaç teknik adam denedi!..

Olmadı!..

Kimleri transfer etmedi ki…

Sonuç sahada başarısızlık…

Peki kulübün ekonomik gücü sarsıldı mı?

Büyüklüğü tartışmaya açıldı mı?

Kulübü yönetenler istifa mı etti?

Veya protesto edildi mi?

Taraftar tribünü terk etti mi?

Hayır..

Çünkü Manchester United'in büyüklüğü şampiyonluk değil!..

Bir bakın…

Fenerbahçe, İngiltere’nin Manchester United’ın son yıllardaki benzeri…

Diyeceksiniz ki...

Ali Koç’un hataları var mı?

Var…

Çok çabuk inanıyor...

Çünkü herkesi kendi gibi sanıyor...

Sahte değil!

Olduğu ve göründüğü gibi...

Mütevazi!..

Egosu sıfır!

Tepeden bakma sıfır!

Diyaloga açık...

Duygusal…

Hatası varsa işte bunlar!.

Diyeceğim şu ki...

Fenerbahçe’nin saha sonuçlarında yani şampiyon olamamasında faturayı Ali Koç’a kesmek, onu pes ettirip “Alın ne haliniz varsa görün“ dedirtmeye çalışmakla kaybeden Ali Koç olmaz!..

Aziz Yıldırımlar, Ali Koç'lar bir daha gelmez...

Biraz vefalı olun beyler!..

Büyük resime bakın...

Ortada Ali Koç'a çekilen bir operasyon var bu operasyona tribünler alet olmaya devam ediyor ki Fenerbahçe'nin bugün Ali Koç gibi bir markayı bir değeri kaybetme lüksü yok!..