Bozkurt CHP'nin simgesiydi!..



Avusturya zaferinden sonra geceni kahramanı Merih Demiral'ın sahanın ortasında Bozkurt işareti yapması gündeme bomba gibi düştü...



Türkler için zafer gecesinin üzerine Merih’in Bozkurt zafer işareti dünyada Türklüğünün üzerine ay gibi parlamıştır…



Bozkurt sevinci yapan Merih Demiral ne dedi…

"Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum"

Helal olsun..



Ama bakıyoruz her zaman olduğu gibi yine içimizdeki bazıları çok rahatsız olmuş ..

Öyle ileri gitmişler ki Merih’in bozkurt işareti zafere gölge düşürmüş!..

Bu kadar kendi tarihlerinden bi haberler!..

Ve bu kadar Türk Milliyetçiliğine düşmanlar..

Bozkurt gördükleri zaman akılları başlarından gidiyor!.



PKK ve DEM' lilerin rahatsızlığını biliyoruz da hele hele sözde Atatürkçü geçinen bazı yazar çizer ve siyasetçi tiplerin rahatsızlığı ise çok gülünç oluyor!..



Üzerine şimdi birde UEFA Disiplin Soruşturması başlatmış…



***



Neymiş!.

Irkçılıkmış!..

Be gafiller Alman ırkı,Fransız ırkı,İngiliz ırkı yok mu?

Var..

Türk ırkının olması ve sembolunun olması mı ırkçılık!..



Belli ki çok korkmuşlar bozkurttan!



Belli ki Hollanda çeyrek final maçında bütün tribünler bu kez hep birlikte ‘Bozkurt’ işareti yaparak cevabı verecek…



Gelelim korktukları Bozkurt’a…



Atatürk üzerinden ders verelim bu zatlara..



Bozkurt bir sembol.



Nasıl Fransızların sembolü horoz,



Rusların sembolü ayı,

Bizim ise Bozkurt..

Yani bir çok devletin farklı farklı simgesi var..



Buyurun!..

İnceleyin...





Türklerin sembolü de Bozkurttur.



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Atatürk'ün sembolüdür...

Atatürk adına çok sayıda 'BOZKURT ATATÜRK' diye kitaplar yazılmıştır…



Bilmeyen yoktur ama bilmeyenler bilsin..



*



İdeolojik önyargılardan uzak Atatürk’ün önemini anlayabilmek için her şeyden önce onun hayatını incelemek, neler yaptığını, neleri hangi düşünce içerisinde gerçekleştirdiğini iyi analiz etmek gerekir.



Atatürk, Türk milliyetçiliğini ve Türklüğü son derece önemsemiş ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan “bozkurt” motifini de hayatında hep öne çıkarmaya çalışmıştır.



TBMM’de, daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 1922’de bozkurtlu pul çıkarmış takip eden yıllarda da farklı bozkurtlu pullar piyasaya sürülmüştür.



Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı), Atatürk’ün direktifiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet armasını seçmek için 1925’te bir yarışma açmış, yarışmayı Namık İsmail’in “bozkurt” figürlü eseri kazanmıştır.



Yine Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Bozkurt markalı bir sigara çıkarılmıştı.



Kahramanmaraş’ta, 1936 yılında, Atatürk’ün emriyle “Bayrak Tutan Bozkurt Anıtı” yapılmıştır.



Atatürk Bozkurt’u Türk’ün sembolü olarak benimsemişti...



O kadar benimsemişti ki çalışma masasında, çağırma zili olarak bozkurt motifini kullandığını biliyor musunuz!..



Yani TÜRK’ÜN BİLGE BAŞBUĞU Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük mücadelesinde Bozkurt olmazsa olmazdı…



*



Diyeceğim şu ki…

Bozkurt... Türktür...



Bozkurt...

Sultan Alparslan’dır…



Bozkurt

Ertuğrul Gazidir…



Bozkurt...

Fatih Sultan Mehmet'tir…



Bozkurt...

Mustafa Kemal Atatürk'tür...



Bozkurt’tan korkmayın..



Bozkurt çakallara…

Bozkurt vatan hainlere…

Bozkurt teröristlere…

Bozkurt Türk düşmanlarına…

Bozkurt Bayrak düşmanlarına…

Bozkurt vatanı millet bölmek isteyenlere…

Bozkurt Türk tarihine saldıranlara…

Karşı büyük bir mücadelenin simgesidir…

Siz onlardan biri değilsiniz ya!..

Rahatsız olanlar Atatürk’e baksınlar!..

Bu kadar net…



*

Bozkurt siyasi bir simge değil, orta Asya’nın Tibet yaylalarından kopup gelen Türklerin 3000 (yazı ile üç bin) yıllık simge, Türk hakanları tarafından kullanılan, başarı anlamına gelen bir zafer işaretiydi..

Mustafa Kemal Atatürk’ünde simgesiydi…

Biraz araştırmak yeter!..



Bakın…

Kurtuluş savaşı gibi ikinci Ergenekon diyebileceğimiz zor bir durumda da Atatürk bozkurt gibi ortaya çıkıp Türk milletini kurtarmıştır. Bozkurt’un türk mitolojisindeki önemini bilen Atatürk, Bozkurt’u Türkiye Cumhuriyeti ve CHP’nin simgesi yapmıştır.

Evet evet CHP' ninde simgesi yapmıştır..

Bu araya şu notu düşmekte gerekti.

Alparslan Türkeş'in MHP'yi kurarken 'Atatürk'ün CHP'si kalmış olsaydı ben MHP'yi kurmazdım ' söylediği bu söz Atatürk'ün CHP'sinin Atatürk'ten nasıl koptuğunu göstermiyor mu?

İşte o günlerden bir motif..

Heykel, tablo, CHP afişleri, izci giysileri, para-pul, traş bıçağı, sigara vs her şeyin üzerinde yer almıştır:

Bakın...

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiği sorusu üzerine Atatürk şu yanıtı veriyor:

“Fuat beğ! karlı tanrı dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir bozkurt olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıkmamızda kılavuz olan bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin." Prof. Dr. Osman fikri Sertkaya, Atatürk ve Türk dili tebliği, s. 1)

Bir başka not…

İyi okuyun…

“Bozkurt yeni Türkiye’nin sembolüdür.” (l. nikulin, t.c. içişleri bakanlığı, matbuat genel müdürlüğü yayını, yabancı gözüyle cumhuriyet Türkiyesi, 1938, s. 112)



*

Bozkurt ile ilgili en güzel örneği Fransız dergisi le mois 1933 yılına ait bir sayısında Atatürk’ü konu ediyor ve Atatürk’ü bozkurt olarak tanımlıyor.

Cumhuriyet gazetesi, le mois dergisinde yayınlanan yazıyı şöyle aktarıyor:

“Mustafa kemal: bozkurt. o’na bozkurt diyorlar. çünkü bozkurt, vakti ile asya steplerine uzanan ırkın sembolüdür.” (cumhuriyet gazetesi, 15 aralık 1933)

Var mı anlamayan!..

Bozkurt Türkün simgesidir...