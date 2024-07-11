Cevdet Yılmaz'ı tanır mısınız!

Öyle devlet adamları var ki…

Haklarını teslim etmek gerek…

Çünkü bu ülkenin yetişmiş örnek devlet adamlarını, siyasetçileri ile bu milleti yazı ilede olsa

Reklamı sevmezler...

Öne çıkmayı asla…

Mütevazi...

İçten...

Ve samimidirler...

Onları siyasi kavgalarda göremezsiniz...

Siyasi tartışmalardan uzak dururlar…

Fitne ve fesat hiç bilmezler...

Çok pratik ve çözüm odaklı çalışırlar!..

Hem alaylı hem mekteplidirler…

Devlete sadakatta örnektirler…

Sadece üstlendikleri sorumluluklara odaklanırlar…

Ağızlarından çıkacak sözü iyi tartıp söylerler…

Yani güvenilirdirler…

Özetle “SAKİN GÜÇ’ dersek yeridir...

Diyeceksiniz “Var mı böyle devlet aklına sahip insanlar”

Bulmak için aramak gerek…

Çünkü arayanlar bulanlardır..

Uzun yıllardır takip ediyoruz..

İşte o isimlerden biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz...

Bütün bu özelliklerin üzerinde buluştuğu bir devlet aklı…

Hakkını teslim etmek gerek…

Türk siyaseti ile ilgilenen herkes onu çok iyi tanır..



*

Bingöl’ün Şaban köyünün bağrından çıkarak bölgesinin gururu olmuş…

Arkasında dayısı veya başka güç olmadan kendini mükemmel yetiştirerek alın terini vatanı sevdası ile bütünleştirerek cetin yolları aşmış..

Bingölün Şaban köyünden Zaza asıllı Cevdet 7 kardeşten beşincisi olarak çıkmış gelmiş hem bölgesinin hemde ülkesinin gururu olmuş...

Hani halk tabiri ile ‘ Adamdır adam’ deriz ya..

Aynen öyledir Cevdet Yılmaz..

Köyünde yıkılan evlerinin arsasını taziye evi yapılması için köylülere bağışlamış.

Köyde halen bulunan kendisine ait tarım arazilerini vatandaşlara ücretsiz tahsis etmiş köylüler bu arazileri ekerek gelir elde ediyor, geçimlerini sağlıyor..

Yani doğduğu toprakları unutmamış..

Dedim ya 'Zaza' asıllı…

Ama bir gün değil bir saniye bile bu vatana, bu bayrağa , bu devlete, bu millete karşı tek olumsuz duygusu olmamış, Cumhuriyetinin kazanımlarının bir değeri olarak Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duymuş..

En büyük mirası ardına baktığınızda sözde değil özde milli duruşu olduğunu görürsünüz ki bu vatana sevdalı doğmuş, sevdalı yetişmiş ve bu vatana hizmeti hep kutsal saymış…

Şaban köylü Zaza Cevdet işte budur...

Örnektir bütün bölge halkına...

Dikkat edin kızdığını göremezsiniz ama gözlerindeki ışığı ve yüzündeki tebessümü hep görürsünüz...



*



Dedim ya...

Kendini çok iyi yetiştirmiş Şaban köylü Cevdet..

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girerek bu bölümden 1988 yılında birincilikle mezun olmuş…

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başlamış.

Sonra ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış…

Sadece devlet tecrübesi ile değil siyasi tecrübesi ile var..

2007, 2011 ve Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olmuş..

Haziran 2015’de Diyarbakır milletvekili olarak meclise girmiş..

Devlet yönetiminde var olmuş…

Temmuz 2011-Ağustos 2015 ve Kasım 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı…

Ağustos 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı yapmış..

Haziran 2023'ten itibaren Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapıyor...

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinin kilit isimlerinin başında geliyor…

Vekâlet onda…

Ülke içi ve dışındaki yoğun gündemini onu görmek gerekir...

Çünkü bir güven abidesi…

*

Bunca yıldır devletin çeşitli kademelerinde görev yapıp da ardında en küçük leke bırakmamak, tartışmaların içinde yer almamak kolay mı?

Hele hele burası Türkiye ve konu siyaset ise!..

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güven duyduğu yurt dışına çıkışlarında tıpkı son ABD gezisi gibi vekalet verdiği Cevdet Yılmaz bu ülkenin yetişmiş çok özel bir devlet adamlarından birisi...

Çok yönlü bir isim..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerek bakanlar gerekse üst düzey bürokrasi arasında köprü görevini üstlenirken iş dünyası ile hükümet ilişkilerini yürütüyor..

Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmek için önemli bir misyon üstlenmiş durumda...

Her bakanlığa hakim bir bilgi ve donanıma sahip...

Ekonomide önemli bir değer...

Cevdet Yılmaz’ı tanımak ve neler yaptığını bilmek için onu çok iyi takip etmek gerekir ki uzun yıllardır takip ediyorum..

Özetle Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Başkan Erdoğan’ın sırtını güvenle dayayabileceği Türkiye Yüzyılı hedefinin kilometre taşlarında önemli rol oynuyor…

Allah yolunu açık etsin..

Vatanımın yetişmiş böylesine örnek değerlerini bir gazeteci olarak milletimizle paylaşmayı hep görev saydım..

İyi ki varlar...