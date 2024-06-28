Erdoğan Berat Albayrak'a o yolu açmalı!..

Kim ne derse desin...

Devlet yönetiminde değişim şart olmuştur...

Yorulan, yıpranmış, halkta karşılığı kalmamışlara teşekkür edilmelidir...

Yol yakınken bu şarttır..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kadrolarında mutlaka ama mutlaka yenilenmeye gitmesi zaruri hale gelmiştir ki halk bu gerçeği görüyor...

Zaman aleyhe işliyor!..

Kuşkusuz sadece devlet yönetiminde değil, parti yönetimindede, teşkilatlardada köklü bir revizyon kaçınılmaz bir gerçektir...

Görünen köy kılavuz istemiyor...

*

Bakın önemli bir örnek...

Berat Albayrak gibi bir devlet aklı, 2028 yolculuğunda mutlaka ama mutlaka yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrosunda yer alarak yol arkadaşı olmalı...

Nerede, hangi bakanlıkta, nasıl olur?

Onu da en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan bilir...

Ama net gerçek şu ki kendisine ihtiyaç var!

Çünkü Erdoğan'ın yanında;

Denetim görevi üstlenip uyaracak...

Gizlisi saklısı olmayacak, gerçekleri söyleyecek...

Sırtını rahatlıkla dayayabileceği..

Artık devlet yönetiminde tecrübe sahibi olmuş...

Dünyadaki gelişmeleri her zaman çok iyi takip etmiş...

Dışarıda kalarak dışarıdan çok iyi gözleler muhakkak yapmış...

Berat Albayrak gibi önemli bir yol arkadaşına acil ihtiyaç var...

*

Kuşkusuz bu sözlerime karşı çıkacaklar olacak?

Çok doğal artık!

Çünkü onlar Erdoğan'ın yalnızlaştırılmasından hoşlanan, etrafını duvarlarla örüp gerçeklerin saklanmasından memnun olan ve bunu kendilerine görev edinenlerden başkaları değil…

Biz onları Berat Albayrak muhalefet tarafından sürekli yıpratılırken hoşnut olmalarından tanımıştık...

O nedenle ne derse desinler, ne düşünürse düşünsünler bu gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerçekleri biliyor ve görüyor artık.

O nedenle gelinen bu noktadan sonra yetişmiş değerlerini kenarda tutacak lükse sahip değil.

Berat Albayrak'ın 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' atasözü misali bakanlık görev süresi boyunca bu ülkeye neler kazandırdığını en iyi bilenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor...

*

Sevgili dostlar...

Berat Albayrak bu ülkede ‘hayaldi gerçek oldu' denilen bütün projelerin ortaya konulduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde "Böyle de bir bakanlık varmış” dedirten bir hizmet ehlidir..

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısı altında, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yaptıkları unutulmaz...

Rakamlar ortada...

Hep yazdım...

Tekrarında fayda var...

Çünkü bazıları balık hafızalı ya!..

*

Bu ülkede…

Sondaj gemileri alınacak…

Karadeniz’de doğal gaz çıkacak...

Gabar Dağı’nda petrol kuyuları bulunacak...

Üzerleri betonla kapatılmış kuyular açılacak…

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin haritası çıkarılacak...

Rüzgar enerjisinde tarih yazılacak...

Nükleer Enerji Santrali kurulacak...

Yurt dışındaki altınlar ülkeye getirilecek...

Son derece ucuz faizli kredi imkanı ile rekor sayıda evsiz insanımızın ev sahibi olmasını sağlayacak....

Trump ile Beyaz Saray’da Erdoğan'ın elçisi olarak oturup Türkiye üzerindeki saldırıyı ortadan kaldıracak...

Yurt dışına para kaçıran iş insanlarına rest çekerek paralarının bir kısmını getirmesini sağlayacak...

Sayalım mı daha...

Diyeceğim şu ki...

Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır...

Berat Albayrak bunu yapmıştır...

Berat Albayrak ardında en küçük leke olmayan, en küçük tereddüt bırakmayan, bu ülkenin yüzde yüz yerli ve milli yetişmiş devlet aklı olarak önemli bir değeri olarak yeniden görev üstlenmeli...

Zaman Berat Beyi haklı çıkarmıştır...

Dün kendisinden rahatsız olanların bugün 'Yeniden dönmeli' şeklindeki mesajlarının sürekli artışı bunun açık kanıtıdır...

Güzel bir söz vardır..

Denir ki...

'Beklediğine değecek emin ol; Hak de, sabır de, elbet gelecek beklenen.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen o yolu açacaktır...