Ali Yerlikaya bakın ne demiş!..

Yok efendim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “DEM’in de bir siyasi parti, Kayyum atanmasından da çok keyif almıyorum' demiş ...

Şaşırdım..

'Allah ...Allah...Doğru mu ' dedim...

Ama araştırdım ki tutanaklarda öyle bir şey yok ortada yine bir algı operasyonu gerçeği var!

Haksızlık yapılmış bakana!...

Çünkü öyle bir değerlendirme söz konusu değil...

Zaten Bakan Ali Yerlikaya öyle bir yanlışa düşecek bir devlet adamı değil.

Bakanın DEM Parti ile ilgili konuşmasının bir kenarından alıp başka yerlere çekmek hiç doğru değil...

Ne konuşulmuş...

TBMM tutanaklarından.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya diyor ki...

*

'DEM de siyasi parti, seçime girdi, seçildi, seçildikten sonra, Hakkâri’deki vatandaşı, esnafı gezdiniz, kapı kapı gezdiniz, bir tane adam sizin yanınızda gezmedi.

Miting yaptınız, ben hepsine izin verdim, otobüslerle adam taşıdınız, topladığınız 2.750 kişi, hadi 3 bin olsun. Esnaf ne diyor?

“Biz size demedik mi?” diyor.

(Davası devam eden adayları koymayın demedik mi)

Ben de orada esnafla konuşuyorum, gezdim ben, Cengiz Topel’de de yürüdüm ben, karşıdan gelen 4 kişinin belki 3’ü DEM’liydi.



“Selamünaleyküm.”

“Aleykümselam.”

“Nasılsınız?”

Herkes kucaklıyor ama bakın, orada, halk Hakkâri’de size ne dedi?



“Biz size davası devam edenleri, niye bu adamları aday gösteriyorsunuz? ‘Kör gözüm, kör.’ niye yaptınız?

Niye bize tuzak kuruyorsunuz?

Şu Belediyeyi bu adama değil…

Efendim, hakkında en ufak bir davası olmayan, UYAP’ta tertemiz görünen bir sürü alternatifimiz var, çok mu lazımdı?”

Dedi mi, demedi mi?

Dedi ve (mitinglere) katılmadı.

Mahalle aralarından çocuk bile topladınız, onlar bile gelmedi. O yüzden, şunu söylüyorum:

Bu nimeti tuzak kurmadan kullanın ya!

Vatandaş diyor.

Bizim kanunumuz var, kanun diyor ki:



“Buraya oturan kişinin hakkında şunlar, şunlar, (yasa dışı işler) oluyorsa; bunlar varsa o zaman bu demokratik nimeti sen şer için kullanıyorsun. Kusura bakma, yüce Türk milleti adına ben bunu buradan, senden alırım. Demokrasinin verdiği nimetleri, demokrasiye tuzak kurarak alamazsınız”

*

İşte İçişleri Bakanı AliYerlikaya 'nın konuşması bu şekilde...

Resmen güzel bir ders vermiş...

'İhanet etmeyin.. Bakın halk bile size tepkili' demiş..

Daha ne desin ki!..

Şimdi bu konuşmanın neresinde 'DEM'de bir siyasi parti. Kayyum atanmasından da çok keyif almıyorum' çıkarılır anlamamadım..

İçişleri Bakanı çok güzel bir şekilde DEM'e kendi seçmenleri üzerinden devlet adamı duruşu olarak çok güzel bir ders vermiş.

Yüreğine sağlık..