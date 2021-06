Fahrettin Koca'dan Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal'a tokat gibi cevap!

Muhalefet ve yandaşları biliyorsunuz aşı konusunda olmadık yalanlar söylediler. Çirkin iftiralarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karaladılar. İktidarın aşı konusundaki başarısızlığından dem vurdular. Peki ne oldu?

Ekranlarda bas bas bağırdım, Türkiye’nin aşılamada çok iyi durumda olduğunu söyledim. Bugüne bakıyoruz, Türkiye aşı konusunda çok başarılı yol katediyor.

Aşı sırası 18’li yaşlara kadar geriledi.

Ne demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca?

Ne müjde vermişti hatırlayalım…

8 Mayıs 2021’de “Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir” demişti… Bakan Koca’nın bu müjdesine karşı CHP hemen harekete geçti…

“Yalan” dediler…

Bakan Koca’yı hırpalamaya çalıştılar.

Canan Kaftancıoğlu fırsat bu fırsat twitter’da boy göstermeye başlamıştı:

- Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derecede yalan söyleyebilmesi, gerçeklerin perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağırıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan…

Ağırına ne gidiyor acaba?

Halkın sağlığı için çalışan Fahrettin Koca’nın çabaları mı?

Türkiye’nin aşılamada başarılı olması mı?

Türkiye’nin şu ana kadar 50 milyon doz aşı yapma başarısı mı?

Türkiye’nin aşılamada bir çok ülkeyi geride bırakması mı?

Gerçekten merak ediyorum, Canan Kaftancıoğlu’nun ağırına giden şey nedir? Buyursun bizi aydınlatsın, gerçekle yalanı birbirinden ayıran iki kelam eylesin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nazik bir devlet adamı.

Canan Kaftancıoğlu’nun attığı twite karşılık nezaketini koruyor ve usturuplu bir dille cevap veriyor:

- Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler umarım bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar…

Fahrettin Koca haksız mı?

Kendisine bu haksızlığı ve saygısızlığı yapan Canan Kaftancıoğlu’nun yüzü kızarmış mıdır acaba? Takip edebildiğim kadarıyla güneşlenme faslına henüz geçmemiş. Görenler de Canan Hanım'ın yüzünde kızarıklık olmadığı yönünde fikir beyan ediyor.

Yapılması gereken tek bir şey vardı; özür dilemek. Canan Hanım bunu yaptı mı peki? Sosyal medya hesabını uzun uzun inceledim, bu konuda henüz tık yok.

Olacak mı?

Pek sanmıyorum!

Zira hep böyle yapıyorlar, yalanı, dolanı, iftirayı, utanmazlığı alışkanlık haline getirmişler topyekün…

Fatih Portakal da, Canan Kaftancıoğlu'nun korosunda yer alan başka bir isim. Fahrettin Koca, topluma moral aşıladıkça Fatih her defasında "İ-NAN-MI-YO-RUM" diye çığlık attı.



Eh buna da şükür!

Fatih gerçekleri görünce...

Ayak sürmedi, attığı twiti RT yaptı ve mahçup olduğunu söyledi.

Fatih gibi anlı şanlı bir gazeteciden özür beklemiyorsunuz herhalde.

O sadece mahçup!



Ben en çok CHP'li Engin Özkoç'u merak ediyorum; şu sıralar uyanıp kalktığında ne görüyor acaba? Vakti zamanında aşı göremediğini söylemişti de... Uyanıp kalktığında, 18 yaş üstü gençlerin aşılandığını görmüş müdür acaba?

Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır'ı unutmadım elbet. TV100'de her hafta başımın etini yiyordu Gürkan'la Barış:

- Aşı nerede?

Anlattım...

Youtube kanalımda o günleri hatırlattım.



youtube.com/hadiozisik

Aşıyı konuştuk ama Can Ataklı'yı unutmadım merak etmeyin. Cem Uzan adına 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yapan Can Ataklı, meğer Uzan'ın günlüğünü tutuyormuş!

Yarın 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığını hem İKRAR hem de İNKAR eden Can Ataklı'ya sürprizim var.

Bekleyin!