Eşel mobil marjı tükendi! Pompada tarihi zam olduğu gibi yansıyacak, motorin ve benzin yeni fiyatı

Motorin fiyatlarında 5,18 liralık zammın ardından 6 liranın üzerinde yeni bir artış daha bekleniyor. Eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle zam doğrudan pompaya yansıyacak. Benzin grubunda ise beklenen 1,30 liralık zammın sadece 32 kuruşluk kısmı tüketiciye yansıtılacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün motorine yansıtılan 5 lira 18 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış daha bekleniyor. Ham petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6 liranın üzerinde bir zam yapılması öngörülüyor. Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, gelecek zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNDE DE ZAM

Benzin grubunda ise 1 lira 30 kuruş tutarında bir zam beklendiği belirtiliyor. Benzin grubunda eşel mobil marjının henüz tükenmemesi nedeniyle, bu zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak. Böylece 1,30 liralık maliyet artışının tüketiciye yansıyacak kısmı 32 kuruş olacak.

MOTORİN 72 TL'Yİ GEÇECEK

20 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama benzin fiyatı 62,00-63,99 TL, motorin fiyatı ise 65,90 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul'da benzin 62,00 TL, motorin 65,85 TL; Ankara'da benzin 62,97 TL, motorin 66,00 TL düzeyinde. Beklenen zamların ardından motorin fiyatlarının 72 liranın üzerine çıkması bekleniyor.