Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nde hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yaptığı baba ocağı Rize’de ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlara ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Rize'ye geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı daha sonra Güneysu ilçesine geçti.

İlçede annesinin ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. 

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, hastane açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı, sağlık personellerinden hasta vatandaşların durumu hakkında da bilgi aldı.  

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Hastanede tedavi gören yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaşlı kadına "Beğendin mi burayı?" sorusunu yöneltirken kadın, "Çok beğendim." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER FORMASI İSTEĞİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi alırken daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Doruk'un, Arda Güler'in formasını istediğini söyledi.

Bakan Bak da Erdoğan'a, formayı hediye edeceklerini belirtti. 

TABLO HEDİYE EDİLDİ 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ziyarette hastane yönetimi tarafından kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosu hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramlarını kutladı.

