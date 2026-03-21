Asgari ücret için heyecanladıran açıklama! Ara zam olabilir
TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programının yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın iğneden ipliğe tüm kalemlere zam olarak yansıması nedeniyle maaşlarda temmuz ayına kadar ciddi bir erime olacağına vurgu yapan Şamil Tayyar, "Asgari ücretliler ve emekliler baskıları artıracak. Böyle giderse temmuz ayında ara zam olabilir" dedi
Orta Doğu'da haftalardır devam eden savaş enerji arzında krize yol açtı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Bu da zincirleme olarak birçok kalemde fiyatların yükselmesini tetikledi. Savaşın ekonomiye etkilerini TGRT Haber'deki Medya Kritik programında değerlendiren Gazeteci Şamil Tayyar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren ara zam konusunda çarpıcı yorumlarda bulundu.
Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe tüm kalemleri etkilediğini belirten Şamil Tayyar, bu durumun asgari ücrete ara zam ihtimalini gündeme getireceğini savundu. Asgari ücretli çalışanlar, memurlar ve emeklilerin de kamuoyu baskısı oluşturacağını belirten Tayyar, yaklaşan seçim sürecini de hatırlatarak ekonomik tedbirlerin öne çekilmesi gerektiğini uyarısında bulundu.
"TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELEBİLİR"
Eşel mobil sistemine geçerken kendi gelir kalemlerinizden yani vergiden vazgeçiyorsunuz. Bugün o bile yetmez hale geldi ve daha fazla zam yapıldı. Böyle giderse, fiyatlar artmaya devam ederse temmuz ayında ikinci kez asgari ücretin artırılma ihtimalinin doğacağını düşünüyorum. Hükümet yapar veya yapmaz o ayrı bir şey ama bu konudaki baskıların artacağını düşünüyorum. Çünkü ocak ayından temmuz ayına kadar çalışanların maaşında çok ciddi bir erime söz konusu olacak. Fiyatlar inanılmaz derecede artacak.
Dolayısıyla ne olacak? Asgari ücretliler, memurlar, emekliler daha fazla talepte bulunacak. Dolayısıyla iç baskıyı oluşturacaklar. Sonuçta sandığı en derinden etkileyecek kitle bunlar. 17.7 milyon emekliden bahsediyoruz. Ve bunların tamamı seçmen. Son dönemde ciddi biçimde örgütlendiler ve kamuoyunu etkileme potansiyelleri de hayli arttı. Bu çevrelerden gelecek yoğun baskıların siyaset üzerindeki önümüzdeki dönemde daha fazla yaşamaya başlayacağız.