DÜNYA

Otomobil fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada çıkan yangında 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Daejeon'daki fabrikada dün yerel saatle öğle vakti çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangın çıktığı sırada binada 170 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, 59 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kayıp bazı kişilerin olduğunu kaydeden yetkililer, binada arama kurtarma çalışmalarına başlandığını ifade etti.

