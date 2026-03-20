Gram ve ons altın fiyatlarında son durum ne? Sert düşüş sonra altın ne kadar?
Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününde toparlanma sinyali verse de, güçlü dolar ve sıkı para politikası beklentileri nedeniyle haftalık bazda düşüş eğilimini sürdürüyor. Teknik alımların etkisiyle yukarı yönlü hareket görülse de, genel tablo baskının devam ettiğine işaret ediyor.
Spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.682 dolara yükselerek son iki ayın en düşük seviyesinden toparlandı. ABD’de işlem gören nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2,4 artışla 4.716,80 dolara çıktı.
Bu yükseliş, özellikle teknik seviyelerden gelen alımlarla desteklendi.
Ons altındaki toparlanmaya paralel olarak Türkiye’de gram altın da yükseliş kaydetti. Gram fiyatı yüzde 0,8 artışla 6.674 lira seviyesine ulaştı.
Teknik Seviyeler Kritik
ABC Refinery Küresel Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, altının önemli destek seviyelerini koruduğunu belirtti.
Frappell’e göre fiyatlar, daha önce kırılan 4.800 dolar seviyesine doğru yeniden toparlanma potansiyeli taşıyor.