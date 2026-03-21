Suriye'ye alçak saldırı! Türkiye'den son dakika İsrail duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını güçlü şekilde kınayarak, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailin Suriyenin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını sert bir dille kınayarak, söz konusu eylemi bölgedeki gerilimi artıracak tehlikeli bir tırmanma olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE, İSRAİL'İ KINADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıların uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Saldırıların durdurulması için küresel aktörlerin ve uluslararası kuruluşların devreye girmesi gerektiğini belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz."

SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA VURGUSU

Türkiye'nin bölgedeki kalıcı barış ve istikrar konusundaki kararlılığını anlatan Bakanlık, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi. Türkiye'nin süreçteki duruşunun değişmeyeceğinin altını çizen Bakanlık, konuya şu sözlerle işaret etti:

"Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."