Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a saldırılar İran tarafından yapılmadı

Yeni bir açıklama yapan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a giden füzelerin kesinlikle İran'a ait olmadığını söylerken komşular ile ilişkileri güçlendirmeye inandıklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Savaşın ilk gününde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülürken dini liderlik koltuğuna Mücteba Hamaney seçildi.

ABD tarafından yapılan saldırılda yaralandığını öne sürülen Mücteba Hamaney yeni bir mesaj yayınladı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI İRAN TARAFINDAN YAPILMADI"

Türkiye'ye yöneldikten sonra havada imha edilen füzeler hakkında konuşan Hamaney, "İyi ilişkilerimizin olduğu Türkiye ve Umman'da, bu ülkelerin bazı noktalarına yönelik gerçekleşen saldırılar, hiçbir şekilde İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri veya Direniş Cephesi'nin diğer güçleri tarafından gerçekleştirilmemiştir." dedi.

"KÜRESEL KİBİRE DİRENİŞ GÖSTERDİNİZ"

İran halkının süreçte büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayan Dini Lider, "12 Ocak'taki darbeyi bastırdınız. Bir kez daha küresel kibire direniş gösterdiniz.

Komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye kesinlikle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELEN ÜÇ FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'dan fırlatılan ve Türkiye'ye yönelen üç füze NATO sistemleri tarafından düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada olası tehditlere karşı bütün tedbirlerin alındığını duyurdu.

İRAN, 'BİZ YAPMADIK' DEDİ

MSB, her üç olayda da NATO savunma sistemlerinin başarılı müdahalesini açıkladı ve İran'dan olaylara ilişkin açıklama talep etti.

İran tarafı ise füzelerin kendilerine ait olmadığını ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini savundu.