Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert eleştirdi: Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni’nde konuştu. "2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca ana muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Hastanenin Rize'ye ve Güneysu'ya hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin 100 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini belirtti.

Erdoğan, "Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları, koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır." şeklinde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eliştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasi polemikle, kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok. Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok." dedi.

"Dünya yansa bunların haberi bile olmaz"

Erdoğan, "Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırlarımızın ötesinde savaş devam ediyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umrunda değil. Allah korusun dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Nereye gittikleri belli değil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili Rizeliler, değerli hemşerilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün buradan sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cenab-ı Allah kardeşliğimizi daim eylesin.

Bugün Ramazan Bayramı'nın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete sunacağız. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin Rize'mize Güneysu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz 100 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak benim için ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum.

"Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz"

Milletimiz hastaneler için hep şöyle dua etsin "Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin." Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın. Derdine derman arayanları da sağlığına kavuştursun. Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır.

2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemini çağa ve vatandaşların beklentilerine uygun hale getirdik.

Türkiye sağlık noktasında her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor. COVİD-19 salgınında neler yaşandığını gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde salgını en az kayıpla atlatan ülke olduk. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

"3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz"

3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl ulaşımda eğitimde çağ atladıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı.

"Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var"

Bizim siyasi polemikle, kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok. Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var. Bizim gündemimizde diplomasi yoluyla İran sorununu çözmek var. Biz bunlarla meşgulken ana muhalefet ve başındaki zatın nelerle uğraştığını sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakayıtlık, vurdum duymazlık diz boyu. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırlarımızın ötesinde savaş devam ediyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umrunda değil. Allah korusun dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Nereye gittikleri belli değil."