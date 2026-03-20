BIST 13.048
DOLAR 44,31
EURO 51,25
ALTIN 6.542,84
HABER /  DÜNYA

İran'dan ABD-İsrail açıklaması! Tüm bölgeyi sarsacak bildiri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa ABD ve İsrail'e misillemede hiçbir kısıtlama uygulayamayacaklarını bildirdi.

Abone ol

ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 21'nci gününde şiddetlenerek devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi.

Arakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

'İRANLILAR DİYALOG HALİNDEYKEN SİNSİCE SALDIRMAZLAR'

Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Arakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

'ALTYAPIMIZA SALDIRI OLURSA MİSİLLEMEDE HİÇBİR ŞEKİLDE KISITLAMA UYGULAMAYACAĞIZ'

İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Arakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, (ABD ve İsrail'e misillemede) hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, "İran’da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark, iki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok. İki gün içinde 58 gemi imha edildi" demişti.

