BIST 13.048
DOLAR 44,31
EURO 51,18
ALTIN 6.576,34
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 28. hafta programı! İşte Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının tarihi

Süper Lig'de 28. hafta programı! İşte Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programını açıkladı. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi yapılacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü oynanacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Ligin 28. haftasının programı şu şekilde:

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

5 Nisan Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert eleştirdi: Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert eleştirdi: Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları! Evin çatısına şarapnel parçaları düştü
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları! Evin çatısına şarapnel parçaları düştü
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'ten Epstein itirafı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'ten Epstein itirafı
İsviçre'den ABD ile ilgili flaş karar!
İsviçre'den ABD ile ilgili flaş karar!
İsrail savaş uçakları gece yarısı Suriye ordusuna ait askeri üsleri bombaladı
İsrail savaş uçakları gece yarısı Suriye ordusuna ait askeri üsleri bombaladı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, Netanyahu'nun "Hazreti İsa" açıklamasına tepki
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den, Netanyahu'nun "Hazreti İsa" açıklamasına tepki
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Rusya'dan savaş açıklaması: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya'dan savaş açıklaması: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
Cemaat ayaklandı! Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e hakaret: 'Pis köpek'
Cemaat ayaklandı! Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e hakaret: 'Pis köpek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor
Macaristan'ın vetosu Almanya Başbakanı Merz'i kızdırdı
Macaristan'ın vetosu Almanya Başbakanı Merz'i kızdırdı
Erzincan'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Erzincan'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı