Süper Lig'de 28. hafta programı! İşte Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının tarihi

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Ligin 28. haftasının programı şu şekilde:

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

5 Nisan Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)