Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun'daki Mehmetçik'in bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak Deniz Er Eğitim Alayındaki Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğun temposunu sürdürdü.

Bu kapsamda memleketi Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı burada açıklamalarda bulunurken Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan burada bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'a uzandı.

BAKAN GÜLER MEHMETÇİK İLE BAYRAMLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, bayram namazını Hatay'da kılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Deniz Er Eğitim Alayındaki bahriyelilerle bayramlaştı.Bayramlaşmada 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE KATILDI

Bayramlaşmanın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Güler, TSK komuta kademesi ve Mehmetçiklerle birlikte olduklarını belirterek, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.