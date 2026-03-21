Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. Hükümet, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimleri sıkılaştırırken, ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirecek ve "e-İzah" projesini hayata geçirecek.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için denetimler yoğunlaştırılacak.
İhbar ve şikayetler, denetim gücünü verimli kullanmak amacıyla hızlıca değerlendirilecek.Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için "e-İzah" projesi başlatılacak. Suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri, olağan incelemelerden ayrılacak.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

E-İZAH DÖNEMİ GELİYOR

Bunun yanı sıra, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.

SUÇLULARIN DOSYASI AYRILACAK

E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Rusya ile ABD arasında gizli pazarlık: İran'a karşılık Ukrayna
Rusya ile ABD arasında gizli pazarlık: İran'a karşılık Ukrayna
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
ABD'den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar
ABD'den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar
Savaş büyüdü, bir ülke daha katıldı! İngiltere'den sonra şimdi de Belçika...
Savaş büyüdü, bir ülke daha katıldı! İngiltere'den sonra şimdi de Belçika...
Kubilay Kaan Kundakçı olayında yeni detaylar! Rapçi Canbay o araçtaydı ilk kez konuştu
Kubilay Kaan Kundakçı olayında yeni detaylar! Rapçi Canbay o araçtaydı ilk kez konuştu
Fransa'da yarın yerel seçimlerin ikinci turu düzenlenecek
Fransa'da yarın yerel seçimlerin ikinci turu düzenlenecek
Eşel mobil marjı tükendi! Pompada tarihi zam olduğu gibi yansıyacak, motorin ve benzin yeni fiyatı
Eşel mobil marjı tükendi! Pompada tarihi zam olduğu gibi yansıyacak, motorin ve benzin yeni fiyatı
İki aile arasında kavga! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
İki aile arasında kavga! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Otomobil fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü
Otomobil fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü
Erzurum'da vahşet! Yola görenler ekiplere haber verdi
Erzurum'da vahşet! Yola görenler ekiplere haber verdi