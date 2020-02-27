Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız"

"İdlib'de gelişme lehimize döndü" ifadelerini kullanan Erdoğan, "3 şehidimiz var. Onun dışında rejim güçlerinin kaybı çok büyük, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz... Bu millet size buraları teslim etmez." ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AK Parti'ye 45 bin yeni üye yapıldı"

- Ülkemizde bir süredir siyasetin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Teşkilatlarımızın kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmasını çok önemsiyorum. Ocak ayında AK Parti'ye 45 bin yeni üye yapıldı. Siyasetteki makamlar orada sonsuza kadar kalmak için değil en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Siyaset yaparken elde edilen makamların milletin emaneti olduğunu kimse aklından çıkarmamalı. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz.

"Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım..."

- Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim.

Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin.

Mübarek'in ölümü

- Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar gelip geçmiştir. Dün Hüsnü Mübarek... Soyadı Mübarek ama... Öldü. Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun ister dünya çapında olsun bu kişilerden geriye sadece yaptıkları hizmetler kalmıştır. 'Eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır.