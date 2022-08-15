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Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21'nci kurul yıl dönümü için ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yad ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgi muhabbeti kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti kuruluşu müjdesini paylaştık. Önümüzü şiir bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

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