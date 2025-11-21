BIST 10.888
Engelli kardeşi için yaptırdığı asansörden düşen kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Engelli kardeşi için yaptırdığı asansörden düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bedensel engelli kardeşi için apartmanın dış cephesine yaptırdığı yük asansöründen düşen kadın yaşamını yitirdi.

 5 katlı bir apartmanın 5. katında yaşayan Fatma Ekin (67), bedensel engelli kardeşinin merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle binanın dış cephesine etrafı açık asansör düzeneği kurdurdu.

Alışverişten dönen Ekin, asansörle evine çıkmak isterken 5. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

