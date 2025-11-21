BIST 10.888
İmralı oylaması yapılacak mı komisyonda güçlenen eğilim belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılacak 18. Toplantısında İmralı'ya ziyaret için oylama yapılmaması yönünde eğilimin güçlendiği kulislerde konuluşuyor.

Komisyonun İmralı ziyareti yapıp yapmayacağı tartışmaları sürüyor. MHP'nin net duruşu sonrası AK Parti ve CHP'nin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

tv100 Muhabiri Gül Gündüz, hem CHP’de yapılan kritik toplantı hem de Komisyonda İmralı oylaması yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Gündüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “CHP’deki toplantı 2 buçuk saat sürdü. Bir karar çıkmadı çünkü orası bir karar merciide değil buna da işaret ediliyor. CHP Lideri Özgür Özel komisyonda bulunan 11 üyesiyle bir istişare yaptı. Özellikle bugün aynı zamanda bazı haberler çıkmıştı CHP’nin üye vermeyeceği, İmralı’ya gitmeyeceği konusu. Bu haberler de CHP’de de konuşuluyordu ama şunu belirtelim komisyon yarın toplandığında bir oyalama yapacak mı yapmayacak mı? Gözler buna çevrildi. CHP’den bu konuyla ilgili net bir ifade gelmedi.

KOMİSYON İMRALI OYLAMASI YAPACAK MI?

Ankara kulislerinde yarın için bir oylama yapılmaması yönünde eğilimin güçlendiğini belirtelim. Yani yarın oylama yapılmaması özellikle CHP gibi siyasi partileri de rahatlatacağı yorumu yapılıyor.

“KOORDİNATÖR GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE KARAR ALINABİLİR”

Yarın nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz. Yine önceki dinlemeler gibi şehit aileleri gibi nasıl geldiler ve dinlendiler, koordinatör grup başkanvekillerinin biraz da arka kapı toplantısı meclis başkanının yaptığı toplantı ile belirlenmişti. Yine benzer bir şekilde koordinatör grup başkanvekillerinin bu arka kapı toplantısında bir uzlaşıyla aslında netleşebileceği konuşuluyor."

