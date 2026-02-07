BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  SPOR

En-Nesyri için ilk maç kabusa döndü

En-Nesyri için ilk maç kabusa döndü

Fenerbahçe’den Al Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşadı. Al Nassr’a karşı oynanan mücadelede 2-0’lık mağlubiyet alan Al Ittihad’da En-Nesyri, 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir performans sergiledi.

Abone ol

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet yaşadı.

AL NASSR İKİNCİ YARIDA KAZANDI

Al Ittihad, lig mücadelesinde Al Nassr'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Al Nassr, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 84. dakikada penaltıdan Sadio Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 49'a yükseltirken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.

EN-NESYRI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ilk maçına ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika tamamladı. Ancak yıldız futbolcu hücumda etkili olamadı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Youssef En-Nesyri'nin Al Nassr karşısındaki performans istatistikleri şu şekilde oldu:

Şut: 0 (İsabetli şut: 0)
Ceza sahasında topla buluşma: 0
Topla buluşma (toplam): 26
Pas: 6/9 isabet
Çalım: 1/4 başarılı
İkili mücadele: 4/13 kazanılan

ÖNCEKİ HABERLER
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakan ve kızı hakkında ön soruşturma
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakan ve kızı hakkında ön soruşturma
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi
Denize düşen kişinin cesedi bulundu
Denize düşen kişinin cesedi bulundu
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi