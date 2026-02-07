BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denize düşen kişinin cesedi bulundu

Denize düşen kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize düşen kişinin cesedi bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Moloz mevkisinde gece arkadaşıyla sahilde oturan Mehmet D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu, sabah aynı bölgede gencin cesedine ulaşıldı.

Mehmet D'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak
Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya