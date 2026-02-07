BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in özellikle Filistin’deki katliamlarına dikkati çekerek, "İsrail'e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz." dedi.

Abone ol

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17’inci Aljazeera Forumu’nda konuştu. İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail’in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sigara yasağı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek
Foto Galeri Sigara yasağı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi
Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak
Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya
8 yaşındaki Berivan'dan kahreden haber
8 yaşındaki Berivan'dan kahreden haber