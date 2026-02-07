İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail açıklaması: "Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in özellikle Filistin’deki katliamlarına dikkati çekerek, "İsrail'e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz." dedi.

Abone ol

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17’inci Aljazeera Forumu’nda konuştu. İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail’in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.