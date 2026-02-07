BIST 13.522
HABER /  EKONOMİ

Restoranlarda yeni uygulama! Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi

Ticaret Bakanlığının kararıyla kuver ve servis ücreti alması yasaklanan restoranlar yeni bir yola başvurdu. Kuver ücretinin yerini 'gönüllü bahşiş' sistemi adlı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığının 30 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle kuver uygulaması kalktı. Ancak yeni bir arayışa giren restoranlardan dikkat çeken bir hamle geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hesaplara kuver ücretini yansıtmaları durumunda yeni yönetmelik kapsamında yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak olan işletmeler, bu kez yurt dışında sıkça görülen "gönüllü bahşiş" sistemini devreye alarak farklı bir uygulamaya imza attı.

Hesap fişlerinde yazıyor

Bu sisteme geçen işletmelerde masaya gelen hesap fişlerinde artık "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" yazıyor. Ancak hesaba dikkatlice bakan müşteriler, faturanın alt tarafında daha önce olmayan yeni bir bölüm bulunduğunu görüyor. Burada yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranların sıralandığını görüyor. Müşteri bunun ne anlama geldiğini garsona sorduğunda ise şu yanıtı alıyor:

"Kuver ücreti almak bakanlık tarafından yasaklandığı için normal rakam üzerinden indirim yaptık. Ancak, faturada gördüğünüz oranlardan birini seçerek bize bahşiş verebilirsiniz. Seçtiğiniz oran otomatik olarak POS cihazına yansıyor ve resmi olarak bahşiş sayılıyor."

Kayıt dışı hareketlilik ortadan kalkıyor

Devreye giren bu yeni modelde bahşiş eskiden olduğu gibi nakit olarak elden değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmeler açısından yasal güvence sağlanırken, çalışanlar da bahşişlerini resmi olarak almış oluyor.

