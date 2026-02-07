8 yaşındaki Berivan'dan kahreden haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.Abone ol
8 yaşındaki Berivan Bozan’ın Fetrek Deresi’ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu. Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.
Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.