BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  DÜNYA

4 yıl boyunca 189 cesedi sakladı! Cezası belli oldu

4 yıl boyunca 189 cesedi sakladı! Cezası belli oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevi sahibi, 4 yıl boyunca 189 cesedi istismar etmekten 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

CBS'nin haberine göre "Return to Nature" cenazeevinde 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedi saklayan işletmenin sahibi Jon Hallford, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma hakimi Eric Bentley, her insanın özünde iyi olduğunu belirterek, "Ancak her gün bu inancı sınayan bir dünyada yaşıyoruz ve Hallford'un suçları bu inancı sınamakta." dedi.

Hakim, ailelere sahte kül vermek, çürümüş cesetleri istismar ve devlet desteğini haksız elde etmek suçlarından Hallford'u 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hallford, önceki duruşmada, cenazeevini olumlu bir etki için açtığını ancak "her şeyin kontrolden çıktığını" söyleyerek, "Yaptıklarımdan dolayı kendimden nefret ediyorum" demişti.

Olay

ABD basınında Colorado eyaletinin Penrose bölgesindeki "Return to Nature" cenazeevi yakınlarında, 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedin saklandığı iddia edilmişti.

230 metrekarelik cenazeevine yönelik "çürük kokusu" ihbarları sonrası kolluk kuvvetleri 2023'te, solunum cihazlarıyla bu binaya baskın düzenlemişti.

Baskında üst üste yığılmış yetişkin ve bebek cesetleri görülürken, bina zemininin böcek sürüleri ve çürüme sıvısıyla kaplı olduğu tespit edilmişti.

Parmak izi ve DNA dahil bilimsel yöntemlerle cesetlerin aile bağlarının belirlenmesi sonrası savcılar, 2023'te Hallford aleyhine soruşturma açmıştı.

Hallford, yargı sürecinde savcılık makamıyla anlaşmaya vararak suçlamaları kabul etmişti.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
O kentimizde şebeke suyu alarm veriyor! Diş fırçalamak dahi sakıncalı
O kentimizde şebeke suyu alarm veriyor! Diş fırçalamak dahi sakıncalı
Nagehan Alçı'dan ‘Habertürk’ten kovuldu’ iddiasına yanıt
Nagehan Alçı'dan ‘Habertürk’ten kovuldu’ iddiasına yanıt
Epstein, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaşmaya çalışmış
Epstein, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaşmaya çalışmış
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu
Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi
Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi
İran ile iş yapan ülkelere ek vergi! ABD Başkanı Donald Trump imzaladı
İran ile iş yapan ülkelere ek vergi! ABD Başkanı Donald Trump imzaladı
Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onandı
Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onandı
ABD-İran görüşmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-İran görüşmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Sacha Boey: Yeni gelmedim, geri geldim
Sacha Boey: Yeni gelmedim, geri geldim
Beşiktaş'tan savunmaya 2 takviye! Transferler resmen açıklandı
Beşiktaş'tan savunmaya 2 takviye! Transferler resmen açıklandı
Barzani'den sürpriz Türkiye açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ettiler
Barzani'den sürpriz Türkiye açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ettiler
Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı
Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı