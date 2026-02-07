Yıldız Holding'den Gastronomi Liseleri Projesi'ne destek

Yıldız Holding, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen Gastronomi Liseleri Projesi'ne verdiği destekle, Erzurum’da hayata geçirilecek Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun yapımı için protokolü imzaladı.

Yıldız Holding, Millî Eğitim Bakanlığı’nca, Anadolu’nun köklü gastronomi mirasını geleceğe eğitimle taşıma hedefiyle başlatılan Gastronomi Liseleri Projesi’nin destekçisi oldu.

Yıldız Holding’in projeye sunacağı katkıya ilişkin protokol, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Murat Ülker ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın katılımıyla Erzurum Valiliği’nde imzalandı.

Protokol kapsamında Yıldız Holding, Erzurum’un merkez ilçelerinden Yakutiye’de, Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen binanın proje kapsamında renovasyonla eğitime kazandırılmasını üstlenecek. Yıldız Holding ayrıca, okulun bulunduğu alanda 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası inşa edilmesini sağlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği tematik gastronomi liseleri ağının bir parçası olacak olan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimin 2026 – 2027 Eğitim – Öğretim Yılı’nda başlaması hedefleniyor.

2025 yılı mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in liderliğinde başlatılan Gastronomi Liseleri Projesi gastronomiyi yalnızca mutfak pratiğiyle sınırlamayan, coğrafya, tarım, tarih ve kültürel mirasla birlikte ele alan bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alıyor.

Murat Ülker: “Eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz.”

Murat Ülker, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde hayata geçirilen ve Anadolu’nun binlerce yıllık mutfak mirasını geleceğe taşıyacak nitelikli gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan Gastronomi Liseleri projesine destek vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Kurucumuz Sabri Ülker’in bizlere emanet ettiği değerlerin başında toplum için çalışmak geliyor. Sabri Ülker, eğitime ve bilime büyük kıymet verirdi. Biz de onun izinde eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz. Kurumsal DNA’mızda yer alan Mutlu Et, Mutlu Ol felsefemiz ile de topluma değer katan işlerde öncü olmayı amaçlıyoruz. MillîEğitim Bakanlığımız ile bugüne dek çok başarılı ve uzun soluklu projeleri hayata geçirdik. Sabri Ülker Vakfımızın Bakanlığımız ile yürüttüğü Yemekte Denge projemiz ile 6 milyonu aşkın çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Bugün imzaladığımız protokol ile gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine imkân tanıyacak Gastronomi Lisesi ve yurdunu da hayata geçireceğimizin imzasını attık. Millî Eğitim Bakanlığımıza bu kıymetli projeyi başlattıkları ve destekçisi olma fırsatını sundukları için teşekkür ediyorum. Mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak Gastronomi Liseleri Projesi’nde lider gıda şirketimiz Ülker’le yer almak bizim için çok kıymetli. Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak bu kıymetli eğitim projesinin, aynı sofra etrafında buluşma ve birlikte üretme geleneğimizi gençlere aktarma açısından da büyük rol üstleneceğine inanıyorum. Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatacak her eğitim yatırımının, toplumsal kalkınmaya uzun vadeli katkı anlamına geldiği inancıyla, Gastronomi Liseleri projesinin hem kültür hem de eğitim ekseninde kalıcı bir ağ oluşturmasını temenni ediyorum.”